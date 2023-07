Doxing is lafhartig, en kreeg de afgelopen week te weinig aandacht

‘Gas erop’, besloot besluit Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever in een TikTokfilmpje van afgelopen juni.

Even daarvoor had Den Oever zijn kijkers opgeroepen om ‘onder de huid’ te kruipen van CDA-politici die geen afstand nemen van het laatste Landbouwakkoord, een volgens FDF nadelig akkoord voor boeren. Laat deze politici zien ‘dat het menens is’, aldus Den Oever. ‘Bel alle CDA’ers!’

Gevolg: telefoonnummers van CDA’ers werden online gedeeld en massaal gebeld. Een slachtoffer, CDA-Kamerlid Eline Vedder, tweette dat ze non-stop telefoontjes en appberichten kreeg met advies. ‘En wat er gebeurt als dat advies niet wordt opgevolgd.’

‘Doxing’ heet deze lafhartige methode om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Heb je de pest aan een (politieke) tegenstander en wil je hem of haar in de publieke ruimte intimideren, deel dan het huisadres, telefoonnummer of andere privégegevens van je nemesis en kijk vervolgens hoe de ziedende hordes aan het treiteren en dreigen slaan.

Het heeft een tijdje geduurd, maar deze week sprak de Eerste Kamer haar zegen uit over een wetsvoorstel waarin deze misselijke doxingpraktijk strafbaar wordt gesteld. Probeer je vanaf 1 januari 2024 een ‘ander vrees aan te jagen, ernstige overlast aan te doen of ernstig te laten hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep’ door online persoonsgegevens te delen, dan kan dat je zomaar maximaal twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van 22.500 euro opleveren.

Ik snap het, iedereen in medialand was deze week vooral druk doende om mevrouw Yesilgöz-Zegerius te profileren als toekomstig premier, maar het nieuws over dit doxingverbod had wat mij betreft een wat grootser onthaal verdiend.

Want noem het gerust ontstellend zoals de toetsenbordtijgers jarenlang hun gang konden gaan met het intimideren van tegenstanders. Ik kwam ze geregeld tegen tijdens mijn journalistieke onderzoek naar online-manifestaties van radicaal- en extreemrechts. Meestal mannen die ‘linkse deugmensen’ eronder willen krijgen door persoonlijke gegevens op te diepen uit het Kadaster, de Kamer van Koophandel, socialmedia-accounts. En dan beginnen de mailbombardementen, de onophoudelijke telefoontjes, de doodsbedreigingen aan familieleden van het slachtoffer.

Ook politieagenten kregen de afgelopen jaren steeds meer te maken met doxing. Grootste slachtoffers waren agenten die optraden tijdens protesten tegen coronamaatregelen. Foto’s en videobeelden van deze dienders werden online gedeeld met de oproep hun persoonlijke gegevens te achterhalen. De huidige wet voorziet daarom in een zwaardere strafbepaling in het geval iemand een agent doxt.

‘Je gaat toch dingen in de gaten houden, zo van: wat doet die vreemde auto in de straat?’, vertelde een doxingslachtoffer die collega Hessel von Piekartz en ik twee jaar geleden spraken voor een artikel over dit fenomeen.

Doxing doet je telkens over je schouders kijken. Houdt je weg bij deelname aan het publieke debat. Het is ‘cancelen.’

Uiteraard hoeft de wet die er nu aan komt niet kritiekloos omarmd te worden. Er zijn zeker kanttekeningen te plaatsen. Geldt het openbaar maken van beelden waarin een politieagent zich schuldig maakt aan buitensporig geweld ook als doxen? En is er wel genoeg capaciteit bij de politie en het OM om aangiften van doxen adequaat te behandelen?

We gaan het merken. Maar flinke terreinwinst op de onbeschaafdheid lijkt deze wet mij in ieder geval wel.