Doordat Gorbatsjov afzag van geweld werden vrijwel geruisloos de inwoners van de Oostbloklanden bevrijd van Moskous knoet

‘Hij gaf ons allemaal de vrijheid, maar wij weten niet wat we ermee moeten doen’. Dat concludeert de Russische econoom Roeslan Grinberg, een van de laatsten die voormalig Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov op diens ziekbed bezocht.

Het is een droevige constatering, maar ruim dertig jaar na hun bevrijding uit het verstikkende Sovjetsysteem lijken de Russen hard op weg naar het verleden waaruit de dinsdag overleden staatsman hen probeerde te verlossen.

Toen Gorbatsjov in 1985 aan de macht kwam, was het absoluut niet zijn bedoeling het communistische systeem te ontmantelen, laat staan de Sovjet-Unie te ontbinden. Met zijn perestrojka (hervorming) en zijn glasnost (openheid) hoopte hij de Sovjet-Unie juist een impuls te geven.

Wat dat betreft was hij bepaald geen visionair. Hij doorzag niet dat het communistische systeem eigenlijk niet te hervormen valt: zodra hij aan het machtsmonopolie van de partij begon te morrelen, stortte het hele systeem onvermijdelijk in elkaar.

Zijn grootsheid schuilt erin dat hij ervoor koos geen geweld te gebruiken om het verval van de Sovjetmacht een halt toe te roepen, ook al stond hij onder zware druk van zijn conservatieve collega’s in het politbureau. Toen de Berlijnse Muur dreigde te vallen, brachten Gorbatsjov en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sjevardnadze een bezoek aan Oost-Duitsland, om de generaals van de Sovjettroepen daar over te halen niet in te grijpen.

Het resultaat was de vrijwel geruisloos verlopen bevrijding van de inwoners van de Oostbloklanden, die sinds de Tweede Wereldoorlog onder de knoet van Moskou zuchtten.

Doodvonnis voor de Sovjet-Unie

Thuis bleven Gorbatsjovs handen niet helemaal schoon. Onder druk van de hardliners in de partijtop stuurde hij troepen naar Litouwen en Letland om de onafhankelijkheidsbeweging de kop in te drukken. Maar het bleef bij een halfslachtige poging die juist een averechts effect had. Voor zijn conservatieve critici was dat het signaal voor hun coup tegen Gorbatsjov, waarmee ze uiteindelijk het doodvonnis voor de Sovjet-Unie tekenden.

Gorbatsjov verloste zijn land ook uit de nutteloze, geldverslindende Koude Oorlog die de wereld veertig jaar verdeeld had gehouden. Even zag het ernaar uit dat Rusland in plaats van confrontatie definitief voor samenwerking met het Westen zou kiezen.

In eigen land werd Gorbatsjov al meteen na zijn aftreden gezien als een oplichter die zijn land heeft verkwanseld en de Russen in economische chaos heeft gestort. Of hij verantwoordelijk moet worden gesteld voor het verdampen van spaartegoeden van de Russen, de maffiaoorlogen en de dubieuze privatiseringsprojecten die op de val van het Sovjetsysteem volgden, is de vraag. Feit is wel dat die woelige periode de democratie een slechte naam heeft bezorgd in Rusland.

Dat gevoel van frustratie heeft Vladimir Poetin van meet af aan handig gebruikt om zijn macht op te bouwen en de vrijheden van de Russen te beknotten. In naam van het herstel van Rusland als supermacht is hij nu een oorlog begonnen. Het moment dat de Russen konden kiezen wat ze met de vrijheid zouden doen, lijkt voorbij.