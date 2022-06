Door staatsobligaties te blijven kopen, heeft de ECB haar eerdere beloftes gebroken

Met de aankondiging om ‘flexibel’ staatsobligaties te blijven aankopen en verder met een nog niet nader gepreciseerd monetair instrument landen te steunen die in financiële problemen ­komen, keert de Europese Centrale Bank terug op haar schreden: de eerdere belofte om met dit geldscheppen te stoppen, is gebroken. ‘Marktomstandigheden’ dwingen de ECB tot deze ommezwaai.

Met de noodmaatregel probeert de ECB de financieel zwakkere lidstaten, zoals Italië, te hulp te komen, die de laatste tijd door een stijgende rente op staatsobligaties een steeds zwaardere last moesten gaan tillen. Het verschil met de lage rente in de noordelijke lidstaten liep de afgelopen weken op tot bijna 3 procentpunt.

De situatie lijkt op die in 2012, toen de zuidelijke landen ook een steeds hogere rente moesten ophoesten om hun staatsschuld te financieren. Het gepercipieerde risico dat deze landen door oplopende rentekosten failliet zouden gaan, leidde ertoe dat ze daadwerkelijk een hogere rente moesten bieden om nog ­financiers aan trekken – een vicieuze cirkel die werd versneld doordat speculanten anticipeerden op zo’n bankroet. De enige oplossing voor de ECB was met geld smijten en de schuldpapieren kwistig opkopen. Of, zoals toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi het destijds formuleerde: ­‘Alles doen wat nodig is.’

In de aankondiging woensdag van de huidige ECB-voorzitter Christine Lagarde klinken echo’s daarvan door. Hoewel zij nog niet zei hoe het strooigeld er dit keer uit gaat zien, zei ze dat het instrument ‘zonder beperkingen’ kan worden toegepast. Het was het kalmeringsmiddel dat de zenuwachtige markten nodig hadden: de rente op Italiaanse, Griekse en Portugese staatsleningen daalde onmiddellijk.

Dat was het goede nieuws. Een eurocrisis is het laatste wat Europa er nu bij kan hebben.

Het grote verschil met tien jaar geleden is dat de inflatie nu 8 procent is, vier keer zo hoog als toen. Door het op­kopen van schuldpapier blijft de ECB geld in de eurozone pompen, wat de inflatie verder zal aanwakkeren. Terwijl de Fed (de centrale bank) in de VS de rente juist versneld ­opschroeft om de geldontwaarding te dempen, gaat de ECB met zijn monetaire verruiming de andere kant op. Dit ­terwijl het in toom houden van inflatie eigenlijk de enige opdracht van de bank is.

Zo komt de eurozone zichzelf opnieuw tegen. Vroeger was het mogelijk een nationale munt te devalueren, waarna de rente daalde en de economie groeide door goed­kopere export. Nu hebben individuele landen dat redmiddel niet meer. Het opkopen van staatsschuld door de ECB lijkt de enige manier om een land financierbaar te houden.

Toch moet deze crisis tot nadenken stemmen over dit lapmiddel. Een veel grondiger oplossing is als de landen van de eurozone hun staatsschuld collectief zouden financieren, met gezamenlijke obligaties. Dan bestaan er geen verschillen meer tussen de rente op Duits en Italiaans staats­papier en kunnen hedgefondsen niet meer speculeren op de ondergang van individuele lidstaten. Deze verdergaande monetaire eenheid zou ook een gelijk opgaande politieke eenheid vereisen – met strenge voorwaarden aan de landen die van dit schuldpapier gebruik willen maken. Het is geen boodschap die populair is – de strengere begrotingsregels tasten de soevereiniteit van de lidstaten aan. Maar onafhankelijkheid heeft een prijs: nog meer inflatie.