Door schade en schande kwamen reporters erachter dat RT hen benutte als pionnen in de informatieoorlog

Als een jonge hond rende de Engelse tv-reporter Sara Firth tussen de demonstranten die in Athene tijdens de kredietcrisis slaags raakten met de oproerpolitie. Ze hoestte door het verstikkende traangas, volgde zigzaggend tussen de demonstranten en met dynamische stand-ups voor de camera het verloop van de rellen. Haar werkgever Russia Today (RT) was dik tevreden met Firths talent to go where the action is. Sterverslaggever die het vuur zoekt als ze rook ziet. Die niet kijkt waaróm iets brandt, wel hoe hoog de vlammen oplaaien.

Een lot in de loterij, zo voelde het voor Firth toen ze door RT werd aangenomen: wonen in Moskou, puik salaris, enorm reisbudget en alle vrijheid. Een groot avontuur. Ze was een van de talrijke westerse tv-journalisten die al dan niet oprecht dachten met de nieuwe zender de democratie en pluriformiteit in Rusland te helpen bevorderen.

Velen kwamen er door schade en schande achter dat RT met vrije nieuwsgaring niets van doen had, maar dat de zender hen benutte als uithangbord, pionnen in de informatieoorlog van Poetins Rusland tegen het Westen. De sterverslaggevers zijn ingehuurd om het nieuws wereldwijd naar Russische propagandistische inzichten te plooien. Antidemocratisch, patriottistisch, gericht op sensatie en kijkcijfers.

Sara Firth, voormalig reporter van RT. Beeld Human/Medalogica

Goeie timing van Humans Medialogica om in de uitzending van dinsdag de werkwijze van RT te belichten, zo kort na het opmerkelijke uitzendverbod dat de Europese Unie heeft uitgevaardigd in reactie op de Russische inval in Oekraïne. Vooral interessant om de onervaren helden van weleer, die vrijwel allemaal ontslag hebben genomen, te horen vertellen hoe ze door hun eindredactie werden gedwongen hun reportages gaandeweg Moskou-gezind in te kleuren en uiteindelijk regelrechte leugens te verkopen.

Een verslaggever in Georgië wilde live vertellen dat hij Russische vliegtuigen het plaatsje Gori had zien bombarderen – RT had geen interesse, ook niet in de twaalf burgerdoden. Russische tanks gesignaleerd op de Krim in 2013? Haha, hier staat alleen een tank uit de jaren veertig, lachte de RT-reporter met achter zich een oorlogsmonument. Een jaar later was het Oekraïense schiereiland door Poetin opgeslokt.

RT liegt en bedriegt, zo bleek uit de interviews met de gewetensbezwaarde verslaggevers, niet in rechtstreekse opdracht van het Kremlin: zelfcensuur is de beste navigatie. Of zoals de vooraanstaande Amerikaans ex-anchor Liz Wahl vertelde: ‘De ongeschreven regel is: géén kritiek op Moskou.’

Aan het begin van de uitzending werd de vraag opgeworpen of het uitzendverbod van RT helpt tegen desinformatie. Een antwoord bleef helaas uit.

Wie overigens zijn eigen kritische blik wil scherpen door het journalistieke kwaad nu en dan in de ogen te kijken, kan natuurlijk ook terecht bij het Amerikaanse Fox News. Of bij onze eigen publieke omroep; daar zette dinsdag de vaste sidekick van Ongehoord Nieuws, Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, de werkelijkheid weer eens naar zijn hand.