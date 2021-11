Door onverantwoordelijke burgemeesters en kroegbazen moet de horeca weer vroeg sluiten

Laatst zat ik te lunchen in een leuk cafeetje in Middelburg. Je kon er koffie bestellen met melk van dier én plant en naast de taarten met suiker en boter hadden ze ook glutenvrije en veganistische baksels. Een kleine Amsterdamse enclave in Zeeland dus. En de vergelijking met de hoofdstad hield daar niet op. Noch bij binnenkomst noch bij het opnemen van de bestelling werd om mijn QR-code gevraagd. Toen ik ernaar vroeg, vertelde de onbespoten ober dat zij die inderdaad niet controleerden, maar in plaats daarvan ‘aan de anderhalve meter deden’. Daar bleek niks van, want veel bezoekers zaten dicht opeengepakt, maar dan nog: waar haal je het idiote idee vandaan dat je als café-eigenaar zomaar eigen coronaregels kunt maken?

Uit een steekproef van Het Parool bleek dat de QR-codecontrole in mijn woonplaats Amsterdam bedroevend slecht is. Verslaggevers bezochten op verschillende tijden 120 cafés en restaurants verspreid over de stad. In 76 zaken (ruim 63 procent) werd niet om een coronapas gevraagd! Landelijk zouden klanten in 35 procent van de gevallen niet altijd een QR-code bij zich hoeven te hebben. Nog steeds een belachelijk hoog aantal. Zo dom. Door zich niet aan de regels te houden, hebben veel kroegbazen de ellendige vroege sluitingstijden over zichzelf afgeroepen.

Dat is niet alleen lullig voor ons, wij willen ook graag laat schransen en zuipen, maar ook voor de horeca-uitbaters die zich wel aan de regels houden. Zoals in mijn buurtcafé waar ze mij iedere keer weer om mijn QR-code vragen, terwijl ze van mij als vaste klant heus wel weten dat ik een coronapas heb. Zij moeten bloeden voor het labbekakkerige gedrag van hun collega’s. Hadden ze in de horeca een voorbeeld genomen aan de theaters, waar én QR-codes én identiteitsbewijzen worden gecheckt, dan zaten wij komend weekend ook na acht uur nog lekker in de kroeg.

De laksheid van de horecajongens wordt in de hand gewerkt door de vreemd lankmoedige houding van sommige burgemeesters. Zo stond Paul Depla van Breda zaterdag toe dat cafés later dan acht uur open zouden zijn, omdat hij begrip voor hun situatie had: ‘Vanavond is er dan ook de ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken.’ Hoezo?

Eerder had Femke Halsema van Amsterdam al de indruk gewekt nauwelijks te zullen handhaven op de QR-codes voor de horeca. In de Volkskrant vertelde ze onlangs not amused te zijn met die indruk. Er was een media frenzy ontstaan en weet ik wat. Heel vervelend, maar ook na lezing van dit interview kan een café-eigenaar in Amsterdam alleen maar concluderen dat hij zich over handhaving nauwelijks zorgen hoeft te maken: ‘We hebben afgesproken dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de maatregelen. We kunnen niet bij alle zevenduizend horecagelegenheden een bromsnor zetten.’ Tsja. Als deze crisis iets duidelijk maakt, is het dat gratuite oproepen tot verantwoordelijk gedrag weinig uithalen.

Het kabinet maakt nu plannen voor 2G-beleid. Dat gaat ver. Dat neigt naar uitsluiting van ongevaccineerden, ook al beweert Hugo de Jonge van niet. Onprettig. Dit was niet nodig geweest als de coronapas echt goed was gebruikt en gehandhaafd. Kroegbazen en burgemeesters hebben iets uit te leggen.