Door het WK in Qatar te verslaan keurt de krant nog niet goed wat daar gebeurt

‘De krant adviseert de regering, op basis van humanitaire overwegingen, het wereldkampioenschap voetbal te boycotten door geen afvaardiging naar Qatar te sturen. Ik neem aan dat de krant, op dezelfde gronden, het WK gaat boycotten door geen sportverslaggevers naar Qatar te sturen’, schreef lezer Berl Sijes onlangs in deze krant.

Ook ter redactie vinden sommigen het moeilijk te begrijpen dat de Volkskrant een voetbalverslaggever naar Qatar stuurt. Door het voetbal te verslaan zoals bij elk ander toernooi, legitimeert de Volkskrant een WK dat nooit in Qatar gehouden had mogen worden, is de redenering.

Waarom sturen we toch twee verslaggevers (een correspondent die de maatschappelijke impact beschrijft en een voetbalexpert) en een fotograaf? In de eerste plaats omdat het onze journalistieke plicht is. De Volkskrant wil bij alle belangrijke gebeurtenissen zijn, ook op sportgebied, om zo goed mogelijk te beschrijven wat er gebeurt. Dat staat los van ons morele oordeel over de gebeurtenissen. Door iets te beschrijven keuren we het niet goed.

Het WK in Qatar is niet het eerste WK dat grote schade aanricht in het land van de organisator en veel menselijk leed veroorzaakt. Ook voor het WK in Brazilië in 2014 werden gastarbeiders ingevlogen, Haïtianen in dat geval, die onder slechte omstandigheden aan de stadions moesten bouwen. Daar zijn ook doden bij gevallen, al is daar minder aandacht voor geweest.

Het is ook zeker niet het eerste megalomane sporttoernooi dat op de verkeerde, veel te warme plek wordt gehouden. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji, de Russische stad aan de Zwarte Zee, waren de temperaturen verre van winters en stonden de koelinstallaties op vol vermogen te loeien. Het waren ook de Winterspelen waar koning Willem-Alexander het glas hief met Vladimir Poetin, die vlak daarna de Krim veroverde.

Een arbeider brengt afval weg op een bouwplaats in Doha, Qatar, in december 2021. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de zomer daarna werd vlucht MH17 neergehaald met een Russische raket. Dat weerhield de voetbalgemeenschap er niet van om in 2018 naar Rusland te trekken om te strijden om het wereldkampioenschap en het weerhield de Volkskrant er niet van om twee verslaggevers, een correspondent en een fotograaf te sturen.

WK’s hebben dus wel vaker plaatsgevonden in landen met regimes die de mensenrechten niet respecteren, en de Volkskrant was er altijd bij. In Argentinië bij het WK van 1978 waren de misstanden onder de militaire junta zelfs een reden om een extra verslaggever te sturen: vier in totaal.

Qatar onderscheidt zich vooral door de schaal van de misstanden. Niet eerder waren er zo veel arbeiders die onder zware omstandigheden aan de stadions moesten bouwen. Niet eerder vielen er zo veel doden, al zijn de precieze aantallen nog steeds niet bekend.

Het toernooi staat ook meer dan ooit tevoren symbool voor het hyperkapitalisme, enorme rijkdom aan de ene kant en armoede en uitbuiting aan de andere kant. Het staat symbool voor een wereld die tegenovergesteld is aan de duurzame en eerlijke wereld waar de Volkskrant in zijn hoofdredactionele commentaren voor pleit.

Met een WK voetbal wil een land reclame maken voor zichzelf, de nare kanten bedekken en de zonnige kant benadrukken. Dat was bij eerdere toernooien het geval en het zal ook in Qatar zo zijn. De Volkskrant wil niet bijdragen aan deze witwasoperatie. We zullen dus de komende weken terughoudend verslag doen en blijven beschrijven welke prijs is en wordt betaald om dit toernooi te organiseren.