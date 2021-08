Door het klimaat gaan we emigreren

Een bewoner van Pefki, op het Griekse eiland Evia, houdt een lege waterspuit vast tijdens een wanhopige poging om er bosbranden te blussen. Beeld AFP

De verwachtingen over de stijging van de zeespiegel in het nieuwe klimaatrapport geven een extra dimensie aan het ­oplopende woningtekort. Het bouwen van een nieuw dorp in het groene hart, 6 meter onder NAP, is een plan dat heel snel de ­prullenbak in kan. Wie gaat daar nu nog in investeren?

Wat dan wel? Als je het aanbod in de woningmarkt niet gemakkelijk kan vergroten, moet je naar de vraag kijken. Hoe kun je invloed uitoefenen om de vraag naar woningen te verminderen? Natuurlijk kun je experimenteren met groepswonen in plaats van ‘iedere alleenstaande een eigen woning’, en meer kamerverhuur, maar dat zet geen zoden aan de dijk. We zijn op weg naar een tekort van 1 miljoen woningen.

De oplossing ligt niet in Nederland. We zijn Europeanen, wereldburgers. Ik voorzie een nieuwe emigratiegolf van vele jonge mensen die dit te dichtbevolkte landje zullen verlaten om op hogergelegen gronden in Europa of verder weg een nieuw onderkomen te zoeken.

En dat is geen vreemd verschijnsel. In de geschiedenis hebben vele volksverhuizingen plaatsgevonden. Recent nog. Na de Tweede Wereldoorlog was hier te weinig werk en ruimte en emigreerden duizenden Nederlanders naar Canada en andere gebieden waar die ruimte er wel was.

De overheid zou hier meer op moeten inspelen, met goede voorlichting in plaats van geld te steken in grootschalige uitbreidingsplannen in de polder.

Gerard Heins, Leerdam

Zuurstof

Opwarming, hittegolven, bosbranden, smeltende ijskappen, overstromingen, het is geen tijd voor komkommers, integendeel, ook in de Volkskrant verdrogen ze waar je bijstaat.. Intussen verspillen in

recreatiegebieden duizenden joy-­riders vrolijk toeterend op hun fat-bikes, funscooters, squads en soortgelijke speeltjes onze schaarse energiebronnen. Ik gun het hen, evenals ik de miljardairs hun energieslurpende ruimtereisjes gun.

Maar wanneer staan we er bij stil dat dit alles óók in hoge mate ten koste gaat van onze wereldwijde zuurstofvoorziening? Niet alleen op overbevolkte ic’s, maar ook gewoon, in de buitenlucht is zuurstof wellicht niet meer vanzelfsprekend voorradig als we zo doorgaan.

Geert van Breugel, Burgh-Haamstede

Melk

Dat het klimaat ‘onmiskenbaar’ verandert door de mens, is logisch. In 1950 waren er 2,5 miljard mensen, nu 7.7 miljard. Een drastische beperking van dit aantal is natuurlijk de allerbeste remedie, maar welke politieke partij durft dat te agenderen?

En we zijn eigenlijk al te laat, de opwarming is te vergelijken met het koken van melk. Zodra die de rand bereikt, ben je al te laat met het uitdraaien van het gas.

Hans van Noord, Utrecht

Voorbeeld

Daags na het alarmerende IPCC-rapport vliegen koning Willem-Alexander en koningin Máxima even heen en weer naar Nederland vanuit hun vakantieadres in Griekenland voor de inhuldiging van de Nederlandse medaillewinnaars tijdens de Spelen. Dit soort dingen zouden we toch niet meer moeten doen? De koning en koningin zouden hier als eerste een voorbeeld moeten zijn.

Sarah van Overeem, Den Haag

Lintjesregen

De deelnemers aan de Spelen zijn toegesproken en gehuldigd. Terecht, alle waardering voor hun prestaties. Sporters met een gouden plak zijn geridderd. Een trieste zaak, want dit is een achterlijke activiteit, gecombineerd met een logica, die veel sporters tekortdoet. Deze Spelen had Nederland zilveren en bronzen medaillewinnaars die ongekende prestaties leverden, en sporters met razend knappe finaleplaatsen.

Het is bizar dat een bronzen medaille op de 400 meter horden bij de vrouwen, of de zilveren medaille 4 x 400 meter bij de mannen ‘lager’ wordt gewaardeerd. Met alle respect voor degenen die goud wisten te behalen, niemand in ons land zou er problemen mee hebben als er voor de anderen ook een bak ridderordes uit de kast was gehaald, want half Nederland heeft er al een.

De vraag ‘waar trek je de grens’ kan heel simpel worden beantwoord: schaf het middeleeuwse lintjescircus maar af en denk eens na over een eigentijdser alternatief dat recht doet aan alle sporters.

Peter Witte, Castricum

WC

Er lijkt in de Volkskrant een strijd gaande over wie er met welke gender identiteit gebruik mag maken van de dames-wc. Als jonge vader heb ik jarenlang gebruik moeten maken van damestoiletten. Dat was de enige plek om je kind te verschonen. Ik was me nooit bewust dat ik een ‘safe space’ betrad. Als mijn aanwezigheid angst opriep, excuses.

Bart Westmaas, Eelde

Levens redden

In 1973 verleende de toenmalige regering van premier Joop den Uyl gastvrijheid aan vluchtelingen voor de dictatuur van Pinochet in Chili. Onder andere aan vakbondsman Boris Vildosóla, helaas kortgeleden overleden, en zijn gezin.

Ze werden gastvrij opgevangen in Nederland en hebben, samen met vele andere vluchtelingen, een waardevolle bijdrage geleverd aan de Nederlandse maatschappij en economie. Velen hebben later in hun geboorteland weer hun weg gevonden. Zij hebben hun leven te danken aan de snelle en levensreddende acties van de toenmalige Nederlandse regering.

Waar blijft de snelheid van de huidige Nederlandse regering? Het is onverteerbaar dat mensen, zoals de Afghaanse tolken, die de Nederlandse politie en leger hebben geholpen , maar ook anderen die in direct gevaar verkeren, niet meteen worden gered.

Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer niet van reces terugkeert en een spoeddebat voert om van de regering te eisen dat de vluchtelingen per direct door Nederland worden ontvangen.

Annet van der Hoek, oud-Tweede Kamerlid PvdA, Franeker