Door het bezorgerstekort gaan lezers te vaak voor niets naar de brievenbus. Is daar iets aan te doen?

De berichten van lezers die hun krant niet hebben ontvangen, worden steeds talrijker en wanhopiger. ‘Eerst de gangbare weg bewandeld (Klantenservice à € 0,90 /min), gedurende 12 min à € 10,80’, schreef een lezer deze week. ‘Toen opgehangen, dan maar naar ‘Loket’ Nieuw Abonnement GRATIS!!! 3 min in de wacht. Degene die ons te woord stond was aardig en begripvol. Dit was vorige week. Helaas is het niet verbeterd. De data waarop de Volkskrant niet bij mij geleverd is, zijn: 21, 27, 28, 29, 31 januari, 1, 2, 7 en 10 februari. Dus hierbij zeg ik HELAAS deze Fijne Courant op.’

De krant moet doordeweeks bij alle abonnees voor 7 uur in de bus vallen, en op zaterdag voor 8 uur. Bij het overgrote deel van de Volkskrant-lezers lukt dat, maar ruim 10 procent van de lezers loopt regelmatig tevergeefs naar de brievenbus. Dat is te veel. Als ik zelf ’s ochtends geen krant ontvang, voel ik me verweesd, beroofd van mijn lievelingsritueel.

Krantenbezorger in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Bezorgers nemen vaak meerdere wijken voor hun rekening om het tekort op te vangen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ons bedrijf kampt met een groot tekort aan bezorgers, achthonderd op een totaal van zesduizend. Dat komt vooral doordat het zo goed gaat met de economie. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn er vele alternatieve bijbanen bijgekomen, waarvoor je vaak minder vroeg je bed uit hoeft. ‘De arbeidsmarkt voor dit werk is totaal overspannen’, zegt Job Muller, directeur van onze distributieafdeling. ‘De mensen zijn gewoon niet te vinden.’

Om de tekorten op te vangen, lopen bezorgers vaak meerdere wijken. Soms worden ze met busjes naar andere plaatsen vervoerd om daar de kranten rond te brengen. Hierdoor vallen de kranten in sommige wijken later in de bus. Het advies is daarom om vanaf 9 uur te bellen met de klantenservice. Dan pas is het vrijwel zeker dat de krant die dag niet meer komt.

De hoop is vooralsnog gevestigd op bezorgers die meer wijken willen doen. ‘Niet iedereen weet dat je er lekker mee kunt verdienen als je meerdere wijken aan elkaar koppelt, zeker op zaterdag’, zegt Muller. Tegelijkertijd wordt onderzocht of de bezorging niet anders georganiseerd kan worden.

Tot die tijd kan ik alle gedupeerde lezers slechts mijn welgemeende excuses aanbieden en wijzen op onze digitale producten. De krant kunt u ook op de iPad, laptop of mobiele telefoon lezen. Digitaal bieden we vaak zelfs meer (bijzondere fotografie, infographics) dan op papier. Het is even wennen, maar het schenkt na verloop van tijd evenveel genoegen.