Door een tekort aan bezorgers krijgen veel lezers de krant niet op tijd. Aan een oplossing wordt gewerkt

2011 was het laatste jaar dat ik vanaf de camping naar een La Presse slenterde om een Volkskrant te kopen. De krant werd er met een vertraging van een dag bezorgd. Zo hoorde ik een dag later dan de rest van de wereld dat Anders Breivik in Noorwegen 77 jongeren had vermoord en een dag later dat Amy Winehouse was overleden.

Er waren al smartphones natuurlijk, maar Wifi was schaars en duur. Er was nog geen digitale Volkskrant. Papier was nog steeds de beste optie in Bourdeaux, een plaatsje in de Drôme.

In elf jaar is onnoemelijk veel veranderd. Nu kan elke lezer op vakantie om vijf uur ’s morgens al terecht op smartphone en tablet. De krant is overal binnen handbereik.

Niettemin ben ik zodra ik weer thuis kom, gehecht aan papier. In de papieren krant loop je nooit het risico dat je wordt gestoord zoals op smartphone of tablet wel continu gebeurt. De papieren krant is groter, je kunt hem lekker uitspreiden over de tafel en je ogen erover laten dwalen.

Ik ben gezegend met een enorm trouwe en goede krantenbezorger, waardoor de krant altijd om zeven uur op mij ligt te wachten. Als dat een keer niet zo is, ben ik van slag. Helaas moeten veel van onze lezers dat dagelijks ervaren. Door een groot tekort aan krantenbezorgers krijgen te veel lezers de krant niet of niet op tijd.

Nieuwe bezorgers geworven

We proberen op alle mogelijk manieren nieuwe bezorgers te werven. Er is een premie uitgeloofd voor elke beginnende bezorger, er zijn elektrische fietsen besteld om het bezorgen te vergemakkelijken en sinds deze week gaat de krant ’s avonds een uur eerder naar de drukker zodat de bezorgers een uur eerder kunnen beginnen. Hierdoor ligt de krant niet alleen eerder op de mat, maar kunnen sommige bezorgers nog een wijk extra doen.

De hoop is dat dit voldoende is om de problemen op te lossen, maar het tekort aan arbeidskrachten is groot. Mocht u tot de ongelukkigen behoren die de krant niet of te laat ontvangen, dan kan ik niets anders doen dan naar onze digitale producten verwijzen. Als u zich inlogt op volkskrant.nl/service heeft u zowel de krant en de digitale editie als het laatste nieuws en het archief onder handbereik. Ook wil ik u vragen om op zaterdagen tot 9 uur te wachten met het bellen van de klantenservice. Dan hebben de bezorgers iets meer tijd om de krant alsnog in uw bus te stoppen.