Door die ‘koloniale voorwerpen’ ga ik anders kijken en verder nadenken

Portret van een onbekende man, Jan Jansz Mostaert, ca. 1525 - ca. 1530

Wat een goed initiatief van de Volkskrant is ‘Ons koloniaal verleden in vijftig voorwerpen’. De eerste drie voorwerpen met uitleg maken heel benieuwd naar de andere 47. Ze geven mij een nieuw perspectief, stemmen tot nadenken en bescheidenheid. Het schilderij uit 1525 , ‘De zwarte man als keizerlijke lijfwacht, niet als karikatuur’ laat zien dat Afrikanen om te beginnen niet beschouwd werden als mensen die tot slaaf gemaakt konden worden. De kaart uit 1375 was van een rijk en machtig Afrika.

En in de krant van vandaag (25 juli) het artikel naar aanleiding van een reliëf op de Borobodur, gemaakt in de 8ste of 9de eeuw, dat getuigt van de lange, toen al eeuwen oude, zeevarende traditie in de Indonesische archipel. Wat een rijke geschiedenis. Ik vraag me af of bijvoorbeeld mijn grootouders daar iets van meegekregen hebben, toen ze in 1919 naar het toenmalig Nederlands Indië emigreerden. Nadat ik dit laatste artikel gelezen heb, aarzel ik helemaal om die benaming te gebruiken.

Fijn dat de Volkskrant na afloop de vijftig verhalen over de vijftig voorwerpen bundelt. Zo’n bundel zal echt iets zijn om te bewaren en kinderen en kleinkinderen te lezen te geven.

Hennie de Pous-de Jonge, Dieren

Kweekkamers

De verandering in de bestuurscultuur in de politiek verloopt ietwat problematisch. En van de nieuwe aanwas vanuit het Amsterdamse corps (Ten eerste, 26/7) kunnen we de komende jaren ook weinig goeds verwachten.

Ik denk dat het beter is de corporafolklore voor eens en altijd te beëindigen en deze ‘cultuur’ in een museum bij te zetten. Universiteiten zouden er goed aan doen hun subsidies aan deze kweekkamers van toekomstige bestuurders onmiddellijk te stoppen.

Marcel van der Heyden Nieuwegein

Opdoeken

Interessante reportage uit Eemnes (26/7) over de omgekeerde Nederlandse vlaggen als boerenprotest: de wethouder erkent het eventuele gevaar, dat een losgekomen vlag het verkeer kan ontwrichten, maar zegt dat het weghalen van de vlaggen ‘niet getuigt van een goede verstandhouding met de boeren’. Alhoewel de gemeente het gevaar voor de verkeersveiligheid erkent, heeft ze zichzelf wijsgemaakt dat de protestbeweging zo legitiem is, dat het mag doorgaan met die (eventuele) gevaarlijke uiting van protest.

Als Greenpeace of Extinction Rebellion de verkeersveiligheid zou aantasten, kan ik me niet voorstellen dat ze dat niet zouden moeten opdoeken of dat het ten minste werd weggehaald.

Het is meten met twee maten.

Jonas Russel Boijl

Agrarisch onderwijs

Het begint door te dringen dat het met het vak ecologie op de agrarische opleidingen droevig is gesteld. Sinds het met groot materieel ophangen van de omgekeerde vlaggen op onze openbare wegen, weten we nu ook dat het er ook bedroevend is gesteld met het vak geschiedenis.

Ine Lagerwerf Boerakker

Kassaloos

Vanwege de combinatie warm weer, openstaande deuren en arconditioning wordt er geschreven over simpele maatregelen tot energiebesparing: de deuren dcht of de airconditioning uit. En dan dit bericht: in een winkel staan 475 camera’s opgesteld ondersteund door een ongenoemd aantal sensoren en computersystemen opdat mensen hun boodschappen vullen en vervolgens de winkel uitlopen zonder die spullen te hebben gestolen (21/7).

Los van de gekkigheid, hoeveel kubieke meters aardgas (of het equivalent daarvan in kolen of olie?) gaat dit wel niet kosten? En dan zwijg ik nog over de hoeveelheid elektronica (lees nog eens na wat er allemaal aan edele metalen en dergelijke in gaat zitten).

Moeten we luxeproblemen als twee of drie minuten tijdverlies nu echt met dit soort technische middelen aanpakken?

Arjen Markus Rotterdam

Lot

Arie Elshout beklaagt zich (O&D, 25/7) over zijn zware lot als oudere blanke man: erg jammer dat zo iemand het onderwerp discriminatie als een soort klaagwedstrijd lijkt te beschouwen.

Hij voelt zich op zijn tenen getrapt door lelijke dingen die over blanke mannen worden gezegd, en gediscrimineerd, kennelijk zonder de geringste ironie, en zonder enig besef dat wanneer minderheden en vrouwen het over discriminatie hebben, daar heel wat meer mee wordt bedoeld dan generaliserende kritiek. Dingen als: sollicitaties die direct de prullenbak in gaan en lijfelijk geweld. En als het over seksualiteit of gender gaat mag je daar ook in veel gevallen het verlies van familie en vrienden bijtellen. Al met al heel wat erger dan af en toe eens iets lelijks horen over jouw bevolkingsgroep zonder dat dat daadwerkelijke consequenties heeft.

Ik ben ook een blanke man hoor, achterin de 50 en ik lees zat linkse media, maar ik voel me echt niet geroepen me te beklagen over hoe onheus ik tegenwoordig word behandeld. Ik heb nergens last van, en op een paar kleine deukjes in zijn ego na, de heer Elshout waarschijnlijk ook niet.

Thomas Okken Hilversum

Gewauwel

Als trouw en betrokken abonnee valt mij helaas op dat de laatste tijd het ‘woke’ gewauwel de overhand heeft in onze krant. Ik hoop dat dit geen voorbode is van gemakzuchtige meningenjournalistiek. Laat de krant een informerend, kwalitatief en af en toe humoristisch medium blijven.

Eugen van de Pas Laren