Door de woekerprijzen op de woningmarkt is ingrijpen nu noodzakelijk

Dat ook particuliere verhuurders het onderste uit de kan willen halen, is teleurstellend.

Met een gedurfde ingreep wil het kabinet de huren op de Nederlandse woningmarkt gaan reguleren. Via een puntensysteem moet de bovengrens voor de meeste normale huizen vanaf 2024 op zo’n 1000 à 1250 euro per maand komen te liggen. Dit kan een revolutie op de woningmarkt teweeg gaan brengen.

De laatste tien jaar is er op de woningmarkt een giftige dynamiek ontstaan door een combinatie van een tekort aan woningen en de toevloed van kapitaal. Het gevolg is een enorme stijging van de huizenprijzen geweest, en een schaarste aan betaalbare huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur.

Beleggers op de woningmarkt kregen alle ruimte, waardoor koopwoningen werden weggekaapt voor de neuzen van kandidaat-huizenkopers. Daarna werden ze soms voor een torenhoge huur aangeboden aan degenen die achter het net visten. Alleen al in de laatste twaalf maanden schoot de huurprijs in de vrije sector bij nieuwe contracten met 20 procent omhoog.

Niet alleen grote partijen als het Amerikaanse Blackrock bedierven zo de woningmarkt, maar ook vermogende particulieren die inzagen dat er met (nauwelijks belast) kapitaal meer geld te verdienen is dan met gewone arbeid. De huisjesmelker was ineens overal.

Dat ook veel van deze particulieren het onderste uit de kan wilden halen, is teleurstellend. Ja, de wetten van vraag en aanbod kunnen tot excessieve prijzen leiden – 1500 euro voor 40 vierkante meter – maar je hóeft je natuurlijk niet te laten leiden door de onzichtbare hand van de vrije markt. Dat niet alleen het grootkapitaal maar ook het kleinkapitaal er geen been in zag woekerprijzen te vragen, maakt de ingreep nu noodzakelijk.

Opperlobbyist

Natuurlijk heeft de vastgoedbranche zijn argumenten klaar. Er zou ‘geen redelijk rendement’ overblijven voor verhuurders, zei opperlobbyist Jack de Vries in deze krant. Daardoor zouden beleggers de (huur)woningen gaan verkopen, is zijn vrees. Maar dat is eerder een voordeel. Het effect zal zijn dat er minder huizen worden gekocht om vervolgens te verhuren, waardoor de spanning op de woningmarkt iets kan afnemen.

Wel is de vraag of er nog genoeg investeerders te vinden zijn om de broodnodige nieuwe huurwoningen te bouwen. Als hun opbrengsten dalen, zullen de kosten misschien ook wat omlaag moeten. Dat kan worden opgelost met subsidies, of lagere grondprijzen. Een ‘redelijk rendement’ moet te regelen zijn. Maar een redelijke huur heeft nu eenmaal prioriteit.