Door de mist van alle ophef heen werd 2022 een jaar van wezenlijke politieke stappen

De slechtste politieke dag van het jaar was 25 augustus. Op die dag kwam Artsen zonder Grenzen voor het eerst in actie op Nederlandse bodem. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel was het toneel van een schaamteloze demonstratie van bestuurlijke onmacht.

Omdat de regeringspartijen intussen ruziënd over straat trokken over het stikstofbeleid en aanvankelijk ook niet erg daadkrachtig reageerden op de snel oplopende energiearmoede, rees de vraag of Rutte IV zo snel al aan het eind van zijn Latijn was. Doordat de Tweede Kamer ook nog eens werd opgeschrikt door een reeks integriteitsaffaires, kan zomaar het beeld blijven hangen dat het Binnenhof een krachteloos en in zichzelf gekeerd jaar achter de rug heeft.

Schijn bedriegt. Want natuurlijk is het oordeel over beleid altijd afhankelijk van politieke voorkeur, maar niemand kan ontkennen dat kabinet en Kamer dit jaar wezenlijke stappen hebben gezet waarop door een meerderheid van de kiezers al geruime tijd werd aangedrongen.

Het was het jaar waarin het roer om ging in de sociale zekerheid: het soms bizarre tuchtregime voor bijstandsopvangers ging op de schop. Het was het jaar waarin voor het eerst in vier decennia de abortuswet werd geliberaliseerd, de terugkeer van de basisbeurs voor studenten werd aangekondigd en waarin de wet werd voorbereid die de kinderopvang zo goed als gratis gaat maken.

Het was, ten langen leste, het jaar waarin het kabinet zich dan toch echt concreet voornam om duizenden boeren royaal uit te kopen ten bate van de natuur. Het jaar waarin coalitie en oppositie uiteindelijk eendrachtig werkten aan de energiecompensatie voor miljoenen huishoudens.

Het rijk nam de regie terug over de woningbouw. Een Kamermeerderheid steunde, na uitputtende en zeer inhoudelijke debatten, de pensioenhervorming en besloot, eindelijk, het minimumloon en de uitkeringen wezenlijk te verhogen.

Ruim 90 duizend vluchtende Oekraïners werden gastvrij ontvangen, Nederland bood historische excuses aan voor de slavernij en kabinet en Kamer maakten eindelijk een gezamenlijke vuist tegen de democratie ondermijnende krachten binnen en buiten het parlement.

Dat is een rijke oogst. Zeker voor een regering die vecht tegen het imago van een aarzelende ploeg die weinig voor elkaar krijgt. En voor een versplinterde volksvertegenwoordiging die vooral in de grote tv-debatten soms de indruk wekt hopeloos verdeeld te zijn.

Vooropgesteld: er ging ook in 2022 weer van alles mis op het Binnenhof. En een deel van wat nu gebeurt is herstelbeleid voor problemen die eerdere kabinetten-Rutte zelf veroorzaakten. Maar de realiteit is intussen ook dat in vele zaaltjes, met vallen en opstaan, en niet altijd met veel ruchtbaarheid, het land werd bestuurd in de richting die de kiezers in 2021 wezen.

Dat mag, door de mist van de dagelijkse politieke ophef heen, niet onopgemerkt blijven. Of, zoals commissievoorzitter Tunahan Kuzu vorige week zei na de afronding van het wekenlange debat over de nieuwe Pensioenwet: ‘Lang leve onze parlementaire democratie.’

