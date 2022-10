Door de ellende bij de NS moet ik mijn werk opgeven

Reizigers op treinstation Leiden Centraal in de avonddrukte. Door een personeelsgebrek bij de NS is de dienstregeling op veel trajecten afgeschaald, waardoor treinen voller zijn en reizigers door de drukte soms hun trein missen. Beeld ANP

Hoe herkenbaar, het artikel over de ellende bij de NS. Ik heb altijd het openbaar vervoer gepromoot en de afgelopen 12 jaar reisde ik als forens vier keer per week van Arnhem naar Veenendaal De Klomp en terug. Tot grote tevredenheid. Vooral in coronatijd was het een walhalla.

Ik ben logopedist en mocht dus wel naar mijn werk. Wat een genot, in je eentje in een coupé! Misschien ben ik toen te veel verwend. Want toen corona naar de achtergrond verdween, kwamen de problemen bij het openbaar vervoer op de voorgrond.

Sowieso minder treinen en dan ook nog uitval van treinen, geen informatie, bij het minste of geringste het hele land platleggen, altijd op de terugweg opgepropt in een halletje staan, stations die gewoon per ongeluk voorbijgereden worden, geen vervangend vervoer indien nodig, et cetera.

Dus met pijn in mijn hart heb ik moeten besluiten om mijn werk in Veenendaal op te geven. Het is echt niet meer te doen. Per 1 december heb ik een baan in Arnhem. Kwartiertje op de fiets.

Kijk er nu al naar uit, maar zal mijn collega’s en mijn werk in Veenendaal zeker missen.

Gerlinde Scholten, Arnhem

Rommel

Als Johan Remkes keer op keer zo kritisch is op het kabinetsbeleid, waarom laat hij zich dan herhaaldelijk inhuren om de rommel op te ruimen? De commissie onder zijn naam deed aanbevelingen over het aanpakken van de stikstofproblematiek. Daar deed het kabinet vervolgens onvoldoende mee om de huidige stikstofcrisis te voorkomen. Chaos in het land als gevolg.

En wat gebeurt er? Premier Rutte vraagt Remkes om zijn rommel op te ruimen. Remkes komt deze week met weer nieuwe aanbevelingen en opnieuw kritiek op het gevoerde beleid. Dat lijkt me toch de wereld op z’n kop.

Sven Schellekens, Amsterdam

Tafel

Na dit schrale kabinetje op wankele poten te hebben gezet en daarna de boeren weer in de deel te hebben gekregen, lijkt me Remkes de juiste persoon om met Poetin aan die krankzinnig lange tafel te gaan zitten.

Pim van den Heuvel, Amsterdam

Vlaggen draaien

Nu de boeren zich gematigd tevreden tonen over het rapport van Remkes, mogen we toch verwachten dat ze die vlaggen (minimaal) een halve slag draaien? Dan staat Nederland in ieder geval niet meer op z’n kop, maar alweer een beetje op z’n kant. Moet toch te doen zijn in één nachtje.

Pieter Vonk, Amerongen

Limburg

Hoera, we hebben hem! De prijs voor de meeste grote ammoniakuitstoters. En het was zeker niet met de hakken over de sloot: maar liefst vijf van de tien grootste uitstoters blijken verspreid over de provincie Limburg te liggen (en een zesde net over de grens in Brabant). Tel daar nog wat andere vervuilers bij op, zoals een vliegveld dat al jaren met gemeenschapsgeld in stand gehouden wordt, en je kunt je met recht afvragen wie sjoeën os Limburg eigenlijk nog is.

Imma Muris, Nuth

Terugstorten

Net als Huub Rommers uit Sneek (Brieven, 5 oktober) kan ik de energiebonus van 190 euro in november en december best missen. Waarom doet de overheid er niet een brief bij met een bankrekeningnummer? Wie genoeg heeft om zelf de energierekening te betalen, krijgt de mogelijkheid om de 380 euro vrijwillig terug te storten in onze staatskas. Hoog tijd dat we de overheid helpen om de boel eerlijker te verdelen.

Hanneke Klaaijsen , Gouda

Kleumende studenten

Studenten worden ook geraakt door de stijgende energieprijzen en mijn eerste gedachte is dat ook deze groep moet worden geholpen. Als ik echter het verhaal lees in de krant ga ik toch wel twijfelen.

De zes bewoonsters schokken zich rot bij het nieuwe maandbedrag en hebben gelijk bezuinigingsmaatregelen getroffen. Maatregelen die in het afgelopen jaar in alle media uitgebreid aan de orde zijn geweest. Als ik deze maatregelen lees, denk ik dat de rekening zomaar kan halveren – en dan is de maandelijkse rekening gedeeld door zes helemaal niet zo hoog.

Wat echter ook schokkend is, is dat deze studenten pas gaan nadenken als ze een rekening krijgen, alsof er al niet jaren een klimaatcrisis en een oorlog aan de gang zijn. Ik hoop niet dat dit exemplarisch is voor de gemiddelde student, ‘je volgt geen nieuws en komt pas in actie als het je in je portemonnee raakt’.

Jos van Heiningen, Leidschendam