Door al die kliekjes is mijn koelkast geen voorraadkast, maar een voorgeborchte van de vuilnisbak

Dat ik een koelkast vol plastic bakjes heb – dat is nou typisch een van die dingen die ik nooit had zien aankomen. Sommige dingen zijn zó burgerlijk dat ze voor de jongvolwassene buitenaards lijken, en een plastic bakje met een koud prakje erin, die horreur zou ik mij niet laten gebeuren. Het is bijna fysiek: al mijn zintuigen trekken zich ervan terug, al mijn uitstulpingen schrompelen naar binnen. Het is de culinaire evenknie van de nagels op het schoolbord.

Maar als je van kinderen iets leert, dan is het wel efficiëntie. Iedere dag opnieuw bedenken wat er gekookt gaat worden, de boodschappen doen, koken, onwillige kinderen dwingen iets nieuws te proberen – fuck that shit. De eerste keer dat je een restje spaghetti bolognese uit de vriezer haalt en opwarmt, voelt alsof je er zojuist vijf levensjaren bij hebt gekregen. En voor je het weet sta je elke maandag een hele emmer bolognese, een vat chili con carne of een container stamppot te maken.

Het is echter een hellend vlak. Want zodra bewaren gaat lonen, begint weggooien zonde te voelen. Dat is nog zeer begrijpelijk met een grote lasagne of zo, die krijg je nooit op en is over een week nog even lekker. Maar inmiddels heb ik bakjes in de koellast met daarin twee happen rijst en één blokje tofu erop. Waarvan ik weet dat ik die nooit ga opeten. Dus dan is de koelkast geen voorraadkast meer, maar een tussenstap in het afvaltraject, een voorgeborchte van de vuilnisbak. En het is niet alsof we dat niet weten. Mijn vrouw zegt soms letterlijk tegen mij: doe maar in een bakje, ik gooi het morgen wel weg. Serieus.

Die efficiëntie, waar je het ooit voor deed, die begint ook af te kalven. Want het is gedoe hoor: al die bakjes moeten opgescharreld worden, de kliekjes erin gekwakt, en afgedekt in de koelkast geplaatst. Dat afdekken, daar hadden we ooit...

Even: op ditzelfde moment dat ik dit tik, stopt mijn zoon – ik zwéér het – een bakje shoarma van gisteren in de magnetron. Goed, ik ga door:

Dat afdekken, daar hadden we ooit passende dekseltjes voor. Maar op de een of andere manier zijn die allemaal, ik herhaal, allemaal kwijt. De passende dekseltjes dan hè? De niet-passende dekseltjes, daar hebben we stápels van, in allerlei vormen en maten. Die liggen allemaal in een grote la te wachten tot ooit de bijbehorende bakjes weer opduiken. Hoe vaak ik al niet die dekseltjes op een plastic bakje met een flotsj prut heb proberen te drukken, hetgeen vaak bijna lukte maar net niet, totdat ik opgaf en er een lap aluminiumfolie overheen drapeerde.

Aangezien we niet alle kliekjes daags erna verorberen, en er ondertussen wel nieuwe restjes gecreëerd worden, groeit deze kliekjesberg gestaag. Een onoverzichtelijk labyrint van bakjes in verschillende vormen, afgedekt met plastic, aluminium, schoteltjes en bordjes, ontneemt het zicht op kaas, boter en melk – de dingen die we dus tien keer per dag tevoorschijn moeten halen zeg maar. De administratie daarvan is minder dan perfect, waardoor ik steeds huiveriger word iets open te maken. Je weet nooit wat je aantreft, en welke overheidsinstantie je moet bellen om het veilig af te voeren. Wat sommige mensen dan doen is post-its met inhoud en datum op de bakjes plakken.

Wat ik zeg. Dingen die ik nooit zag aankomen.