Donkere wolken dreigen voor regeringscoalitie na terugkeer van zomerreces

Welvaartsverlies dreigt nu Nederland met meerdere crises kampt. Van het kabinet wordt meer daadkracht verlangd.

Als donderdag de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor het eerst na de vakantie weer bijeenkomen, is er meer te bespreken dan de jaarlijkse aanloop naar Prinsjesdag. De coalitiepartijen zijn onder Rutte IV dezelfde als onder Rutte III, maar het onderlinge evenwicht is mede door de moeizame formatie precair en het gesternte waaronder zij moeten opereren, is geheel anders.

Het land gaat gebukt onder onbehagen. Kosmopolieten versus ‘afgehaakt Nederland’, de kloof tussen stad en platteland zijn thema’s die zich steeds nadrukkelijker aandienen. Het kabinet dat uit de formerende partijen is gevormd, zal daadkrachtiger moeten gaan optreden dan het in de eerste acht maanden heeft gedaan. Met het oog op de komende begrotingscyclus vraagt een aantal crises om een antwoord.

Allereerst zullen de partijen op zoek moeten naar mogelijke ruimte om te bewegen in het stikstofdossier. Na het eerste overleg met LTO Nederland, de grootste belangenorganisatie van de boeren, hield premier Rutte vast aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Ook D66-fractieleider Paternotte geeft geen aanleiding te denken dat zijn partij bereid is tot grote handreikingen.

Gespreksleider Remkes hoopt op een tweede overleg eind augustus en heeft ‘huiswerk’ uitgedeeld. Of dat tot oplossingen gaat leiden, is de vraag. De boeren dreigen met ‘de hardste acties ooit’, die geen bijdrage zullen zijn aan het herstel van de ‘diepe vertrouwenscrisis’ die Remkes constateerde. Hoe doorbreekt hij de wederzijdse halsstarrigheid?

De overheid kampt op meer fronten met politiek-bestuurlijk onvermogen. Het lukt maar niet de instroom en opvang van asielzoekers op orde te krijgen. Gemeenten dwang opleggen is al een aantal keer aangekondigd, maar nog geen praktijk en in feite een zwaktebod. Dat vijftienduizend statushouders niet het huis kunnen krijgen waar zij recht op hebben, en ook veel starters misgrijpen, maakt pijnlijk duidelijk dat de problemen op de woningmarkt om een aanpak vragen die meer vergt dan wat tot nu toe is gepresteerd.

Weinigen konden de oorlog in Oekraïne voorzien, maar de Russische inval voedt het gemor in de samenleving door veel duurdere boodschappen en de hoogste energieprijzen van Europa. De verlaagde energiebelasting helpt veel huishoudens te weinig. Het Centraal Planbureau komt volgende week vrijdag met nieuwe ramingen over de koopkracht. Dan is ook het voltallige kabinet weer terug, in de wetenschap dat op 15 maart provinciale verkiezingen wachten. Het land is toe aan onderhoud.