Donald Trumps alternatief voor Twitter is in alle opzichten een drama

Kan Donald Trumps Twitter-alternatief Truth Social binnenkort worden bijgeschreven op de lijst geflopte producten waaraan de oud-president zijn naam heeft verbonden, zoals Trump Steaks, Trump Matrassen of Trump Vodka?

Het is nog te vroeg om van een definitieve mislukking te spreken, maar het is redelijk veilig vast te stellen dat het sociale netwerk van Donald Trump tot nu toe geen doorslaand succes is. Natuurlijk, het betreft een zogenoemde soft launch, maar zelfs als zachte lancering is de app eigenlijk in alle opzichten een drama.

Het laatste teken aan de wand is het recente nieuws dat twee topmannen het mediabedrijf Trump Media & Technology Group (TMTG), dat achter de social media-app zit, hebben verlaten. Het gaat om de ervaren krachten Josh Adams en Billy Boozer, verantwoordelijk voor de techniek en productontwikkeling. Dat zijn nogal essentiële functies. En het is niet zo dat zij de deur dichttrekken met het tevreden gevoel dat er een app staat om u tegen te zeggen. Integendeel.

De reden van hun vertrek is in nevelen gehuld. Ze hebben ontslag genomen, schrijft persbureau Reuters. The Washington Post legt een verband met de aanstelling van een aantal getrouwen bij TMTG door topman Devin Nunes. Hoe het ook zij, Truth Social zal verder moeten zonder de twee, wat volgens insiders zeker in het geval van Adams een heel moeilijke opgave wordt.

Beeld AFP

Truth Social werd in februari gelanceerd als antwoord op wat conservatieven als de cancel-cultuur van Twitter zien. Vooralsnog alleen voor de iPhone trouwens, niet voor Android. Maar ook de iPhone-app komt maar niet van de grond. Nog altijd is er een enorm lange wachtlijst, maar de mensen die wel zijn toegelaten (alleen Amerikanen) weten niet hoe snel ze de app moeten afsluiten. Truth Social kampt met een probleem dat meer Twitter- of Facebook-klonen kennen: er gebeurt gewoon niet zoveel. Alles liever dan het digitale equivalent van een leeg café, zelfs als dat het door het Trump-kamp verfoeide woke-Twitter is. Ook Trump zelf laat zich niet op Truth Social zien, dat hij ooit aankondigde als het centrum van zijn media-imperium. Diezelfde Trump foetert volgens the Daily Beast over zijn falende netwerk: ‘What the fuck is going on?’

Het aantal wekelijkse downloads is in rap tempo gedaald. Van bijna 900 duizend in de week van lancering tot een schamele 60 duizend half maart. Het aantal gebruikers van Truth Social blijft daarmee ver achter bij de conservatieve rivalen Parler of Gettr en al helemaal bij Twitter. De gemiddelde bezoektijd is om te huilen: negentig seconden. Ter vergelijking: bij Gettr of Gab (nog zo’n alternatief netwerk) is dat respectievelijk zeven en negen minuten.

Misschien kan Trump zijn hoop maar beter op good old Twitter vestigen, waar hij in januari vorig jaar werd afgeknikkerd. Inmiddels is Elon Musk daar een grote aandeelhouder. Van Musk is, behalve dat hij zich als een puber op Twitter gedraagt, bekend dat hij zichzelf ziet als radicaal voorstander van vrijheid van meningsuiting. Wat hem betreft, zal Trump van harte welkom zijn.