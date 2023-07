Donald Trump blijkt te zingen, van Sinatra tot Guns N’ Roses, en goed ook

Er zijn mensen die aan de nauwkeurigheid waarmee hun smartwatch hun bloedsuikerspiegel meet aflezen hoe snel de digitale revolutie gaat. Anderen merken het aan de antwoorden die Chat GTP geeft op intieme vragen. Weer anderen aan de verschillen tussen de iPhone 12 en 14. Zelf merk ik het aan de vorderingen van Trump. Voor wie nu opmerkt dat Trump helemaal geen vorderingen maakt: ik doel hier op zijn vorderingen als zanger.

Een paar jaar geleden wist ik nog helemaal niet dat Trump zingt. Ik liep door de woonkamer, hoorde een bekende stem Happy Birthday vertolken en riep spontaan: ‘Verrek, dat is Trump!’ Een van de drie 11-jarige meisjes die op de huislaptop achter YouTube zaten, zuchtte blasé: ‘Wist je niet dat Trump zingt?’ Ik wist van niets. In die versie van Happy Birthday kon je enig enig knip- en plakwerk horen. In Trumps versie van Imagine verraadden enkele uithalen dat iemand anders hem probeerde te imiteren.

In zijn repertoire van 2023 is er geen twijfel mogelijk dat Trump zelf zingt, correcter: dat alle gegevens waarmee de AI-stem van Trump is gevoed van de stem van de echte Trump komen. Die is zo vaak vastgelegd dat de spraakdata samen alle mogelijke registers beslaan die een overtuigende stemkloon nodig heeft. ‘AI haalt je de woorden uit de mond’, schreef de Volkskrant vorige week. Ik ga nog verder: AI maakt van een geföhnde volksmenner een geföhnde nachtegaal. Als Sinatra had meegedaan aan de bestorming van het Capitool, dan had hij My Way gezongen zoals Trump het zingt. Er zijn mensen die zeggen dat Trump zo overtuigt met repertoire van Sinatra omdat die óók dol was op het rijden van scheve schaatsen. Voor Trumps o zo authentieke Guns N’ Roses-vertolkingen, is de verklaring dan dat hij dezelfde infantiliteit bezit als Axl Rose, en ook een beetje dat timbre van iemand die, nou ja, niet echt kan zingen.