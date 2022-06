Prima quote, die Nieuwsuur heeft opgehaald bij de Britse klimaatonderzoeker Kevin Anderson: ‘Onze leiders zijn van plan meer olie en gas te produceren en doen alsof dat in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. Of ze zijn dom, of ze liegen.’

Het ging over opwarming van de aarde, over de breed gedeelde verwachting onder deskundigen dat het niet zal lukken om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden, over nieuwe gasboringen in de Noordzee, over een meer dan twee keer zo hoge productie van fossiele brandstoffen dan de bedoeling is, en over de vooruitzichten: richting 3 graden opwarming, smeltende ijskappen en andere onomkeerbare toestanden. Er kwamen citaten langs als : ‘Onder grote groepen wetenschappers dringt nu toch wel door dat onder de 2 graden blijven eigenlijk niet meer haalbaar is.’ En: ‘Onze hele economie is gebaseerd op goedkope fossiele brandstoffen.’

Dom zijn of liegen dus. Daar sta je dan, als regering van een schatrijk land. Boeren uit te kopen en de terreur van geradicaliseerde facties te trotseren. Schiphol terug te dringen en de toorn te riskeren van Nederlanders wier recht op vakantiereisjes wordt geschonden, een besluit dat wellicht nog dapperder is dan op blote voeten voor een oprukkende trekker gaan staan. Klimaatfonds op te tuigen, zonnepanelen uit te delen, Teslarijders vol te hangen met subsidies, windmolens te bouwen. Rond te toeteren dat je je stinkende best doet. En dan zeggen ze wreed: klimaatdoelen halen, gaat niet lukken. Je was weer eens te wankelmoedig, te zuinig en te laat.

Te lang vastgehouden aan de illusie dat innovatie alles zal ­oplossen: kalfjes op zindelijkheidstraning, vliegtuigen op zonne-­energie, iedereen een elektrische auto, niet hinderlijk door­vragen waar de olie precies vandaan komt, en niemand hoeft in te leveren op draadjesvlees, skivakantie, comfort, een schoon ­geweten, onschuld en 130 kilometer per uur.

Die wankelmoedigheid, traagheid en zuinigheid valt trouwens terug te zien in, nou ja, alles. Toen Oekraïne innig omhelsd had moeten worden als broederstaat, omdat in de oorlog alles op het spel staat waar de Europese Unie op gebouwd is – van dat nooit weer tot bescherming van de rechtsstaat tot de laatste snik – , was Nederland wankelmoedig, zuinig en laat. En een ­beetje bevreesd dat Poetin misschien boos wordt, of dat ons een lucratieve deal door de neus wordt geboord. Pas vrijdag klonk vanuit Den Haag eindelijk het ‘nou vooruit dan maar’ tegen een EU-kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Dat was schandelijk én schadelijk, want de Russen hebben geen spionnen nodig om te kunnen zien waar onze zwakke plekken liggen.

Wankelmoedig en laat was men ook met het verleggen van de gastoevoer, zuinig met het terugschroeven van het gasgebruik bovendien. Wankelmoedig, zuinig en laat met erkennen dat de overheid heeft gefaald bij het beschermen van al haar burgers zonder onderscheid – bij de belastingdienst, bij de politie. Wankelmoedig en laat met compensatie van toeslagenouders.

En toch: het kan nog. Radicaal stoppen met fossiel, radicaler dan voorzien. Radicaal doorberekenen van alle echte kosten: van CO2-uitstoot tot fijnstofproductie. Radicaal de reizigerswoede en de trekkerterreur trotseren. De tijd van dom zijn of liegen is voorbij.

