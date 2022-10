Doe niet alsof podcasts de mueslirepen in ons mediadieet zijn

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week verzet Emma zich tegen de godganse dag podcasts.

Van de week liet een collega me trots een soort open koptelefoon zien waarmee je én podcasts kunt luisteren, én de buitenwereld kunt horen. Ik hinkte op twee gedachten terwijl ik het apparaat testte: 1. Deze collega krijgt binnenkort vast een burn-out en 2. Ik moet dit onmiddellijk hebben. Net als zeven miljoen andere Nederlanders ben ik namelijk al enige jaren een gretig podcastluisteraar, maar zelfs al zou ik met dit apparaat op dag en nacht op dubbele snelheid alle ongevraagde podcasttips luisteren, dan sloeg ik nog geen gat in de luisterlijst.

Aan het begin van de podcastrevolutie leek het allemaal zo mooi. Op elk wakend moment waar ik fysiek wel bij moest zijn, maar mentaal liever niet bij was, slorpte ik audio. Tijdens het sorteren van de was leerde ik over het tragische bestaan van Marilyn Monroe, tijdens het stofzuigen lag ik in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en tijdens het hardlopen leerde ik over de verschrikkingen van het regime Bolsonaro. Ik vertelde mezelf dat ik met de minuut wijzer werd, een triviakoningin in wording. Het was maar hopen dat De Slimste Mens mij straks zou bellen.

Luistertijd draagt niet het schuldgevoel van zijn kwade neefjes scrolltijd en schermtijd met zich mee. Podcasts hebben een onmiskenbaar intellectueel aura, je ziet yuppen voor je met geavanceerde koptelefoons op matzwarte e-bikes. We doen allemaal alsof de podcast de mueslireep van de media is. Kun je kiezen uit de krant (zuurdesembrood, extra grofkorrelig), Instagram (zakje Hamka’s), TikTok (gefrituurde Snickers) of een podcast, dan kies je de podcast. Maar waarom eigenlijk? Omdat het niet om kijken gaat, maar alleen om luisteren? Podcasts zijn natuurlijk niet per se inhoudelijk superieur. Op de toppen van de podcastrevolutie verschenen er toch ook zat plofcasts: hatseflats in elkaar gezet, waterig, geringe voedingswaarde.

Daarnaast: al je woon-werkverkeer, elke huishoudelijk klusje, elk uurtje op de stairmaster dichtsmeren met audio moet toch schaduwkanten hebben? In de jaren vijftig waren mensen als de dood voor de verwoestende effecten die tv op onze levens zou hebben. Ze hebben toen duizenden kinderen duizenden uren voor televisies gezet om te bewijzen dat die kinderen daaraan kapotgingen. Ik ben niet voor morele paniek omtrent technologische ontwikkelingen, maar van audio weten we nauwelijks iets – waarschijnlijk omdat het niet ethisch is om proefpersonen duizenden uren naar Marcel van Roosmalen, Gijs Groenteman, Maarten van Rossem en Jort Kelder te laten luisteren.

Terwijl we uit tal van onderzoeken weten: als je twee dingen tegelijk doet, doe je ze beide belabberd. Veel mensen luisteren bijvoorbeeld podcasts terwijl ze sporten. Nu is een van de mooie dingen aan sporten dat het hoofd en lijf samenbrengt. Maar zet je een podcast aan, dan vertrekt je hoofd en gaat je lijf door, als een doorkliefde worm. Podcasttijd is gespleten tijd.

Wat podcasts zo intiem maakt, zo’n uitstekende ontsnapping aan de alledaagse taken, maakt ze tegelijk verraderlijk. Ineens ben ik in de supermarkt. Waarom zitten er diepvriestosti’s in mijn boodschappenmandje? Heb ik deze bleekselderij gestolen bij de zelfscan? Wat probeert die caissière me te vertellen? Had ik maar een speciale koptelefoon waarmee ik haar kon horen, én deze podcast over een moordmysterie op het Amerikaanse platteland kon luisteren. Een slecht idee, maar íémand moet bewijzen hoe slecht precies.