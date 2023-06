Dodelijke tragedies blijken geen dealbreaker voor de Grieken, gezien de herverkiezing van Mitsotakis

Voorstanders van de Nea Dimokratia partij van Mitsotakis vieren de verkiezingsuitslag. Beeld ANP / EPA

De scheepsramp voor de kust van Griekenland twee weken geleden, waarbij vermoedelijk meer dan vijfhonderd migranten zijn verdronken, heeft de positie van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis geen schade berokkend. Integendeel; dit weekend won hij de tweede verkiezingsronde met een overtuigende meerderheid en kreeg daarmee het mandaat voor nog vier jaar exclusief rechts-conservatief beleid door zijn partij Nea Dimokratia – zonder coalitiepartners dus.

Ongemak

De Grieken spreken hiermee hun waardering uit voor de relatieve rust en stabiliteit die zijn regering heeft gebracht na jaren van sociale en politieke onrust. Onder Mitsotakis is de haperende Griekse economie weer op gang gekomen en kunnen er weer economische vergezichten worden geboden waar zijn voorganger Alexis Tsipras alleen maar van kon dromen, zoals beloftes over investeringen in de gezondheidszorg. De linkse partij Syriza van Tsipras werd genadeloos afgerekend voor de jaren van bezuinigingen onder druk van Brussel, en voor de interne verdeeldheid over de politieke koers.

Het verlangen naar stabiliteit heeft het gewonnen van het ongemak over de affaires die aan Mitsotakis kleven. Zoals de treinramp met 57 doden eerder dit jaar, die de abominabele kwaliteit van de Griekse infrastructuur blootlegde. Ook over het afluisterschandaal waarbij de telefoons van prominente politieke tegenstanders werden getapt, heeft Mitsotakis nooit echt verantwoordelijkheid hoeven af te leggen. En het lijkt erop dat de Grieken zijn harde anti-migratiebeleid, dat tot dodelijke tragedies op zee leidt, omarmen of op zijn minst door de vingers te zien.

De grens van het betamelijke

De verkiezingsuitslag past hiermee in een zorgelijke trend binnen de Europese Unie: lidstaten die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, maar daarmee wegkomen in Brussel wanneer een groter Europees belang wordt gediend. Zo mag Griekenland dus met onrechtmatige ‘pushbacks’ wanhopige vluchtelingen en migranten op wankele bootjes op zee terugduwen, met dodelijke gevolgen, om de rest van de EU ‘te behoeden’ voor nog meer asielzoekers.

De grens van het betamelijke wordt in de EU steeds verder opgerekt door ontoelaatbaar gedrag van de lidstaten. De bewijzen dat de Griekse kustwacht zich schuldig maakt aan pushbacks stapelen zich op. Het honderdtal overlevenden van de ramp eerder deze maand is, met vers trauma en al, opgesloten in een troosteloos containerkamp. Hen wacht daar, net als alle andere vluchtelingen en migranten in Griekenland, een wanhopig bestaan gedurende een soms jarenlange asielprocedure. Ondertussen waren de Griekse autoriteiten er razendsnel bij om negen Egyptenaren aan te wijzen als de schuldigen, om zo de aandacht af te leiden van de mogelijke rol van de Griekse kustwacht bij de menselijke tragedie.

Harde kritiek uit Brussel hoeft Mitsotakis echter niet te verwachten. De lidstaten weten ook wel dat zijn harde migratiebeleid het gevolg is van hun eigen gebrek aan solidariteit in de jaren dat vluchtelingen met tienduizenden tegelijk in Griekenland aankwamen. Bovendien is de onmacht en wanhoop in de EU inmiddels zo groot dat er onfrisse deals worden gesloten met autocratische regimes zoals die in Tunesië. In dit klimaat kan Griekenland gewoon zijn gang blijven gaan.