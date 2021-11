Diversiteit is vaak mosterd na de maaltijd

Ik hoor de quote voor de derde keer in een paar weken tijd: ‘diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje; inclusie is gevraagd worden om te dansen’. Ditmaal is het de aanstekelijke advocaat arbeidsrecht en VVD-­senator Mirjam de Blécourt die ermee komt, tijdens het laatste praatje van het Jonge Balie Congres. De zaal zit vol met in meerderheid jonge vrouwen, al jaren dominant aan de voet van de ­advocatenpiramide, om er helaas op weg naar de top meestal weer af te springen.

De quote komt van de diversiteitsgoeroe Verna Myers en duidt het verschil tussen de begrippen diversiteit en inclusie. De twee begrippen vormen een verplicht blokje op vrijwel elk bedrijfs­evenement, waar witte Teslarijders dan braaf knikken en vol goede voornemens terugrijden naar hun witte bubbel, waar vervolgens vrijwel alles hetzelfde blijft.

De goede bedoelingen bij het bedrijfsleven zijn prijzenswaardig, maar diversiteitsbeleid is meestal mosterd na de maaltijd. Bovendien wordt er vrijwel altijd op de positie van vrouwen gefocust, terwijl het onderbenutte potentieel bij vrouwen vooral met hun eigen keuzes te maken heeft, getuige ook het opklimmen van Nederland naar de derde plek op de Europese Gender Equality Index.

Dat geldt veel minder voor mensen met een migratieachtergrond. Op de Erasmus Universiteit heeft 40 procent van de studenten een migratieachtergrond, waarvan de helft niet-westers. Dat was in mijn Rotterdamse tijd (ik kwam in 2003 aan) niet veel anders. Toch heb ik hen in mijn door verwende Wassenaarse jongens gedomineerde studententijd vrijwel niet gesproken. En daarna eigenlijk ook niet meer.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen taal een hindernis is op de universiteit. Het gaat vaak mis bij tentamens en opdrachten die méér vragen dan alleen maar zelfstudie en waarvoor contact met ouderejaars en docenten nodig is, die weten hoe het hoort op de universiteit, hoe je dingen regelt en hoe je binnenkomt bij bedrijven en organisaties. Dat heeft met cultuur en het ‘hidden curriculum’ te maken, oftewel de ongeschreven regels over hoe je je presenteert, hoe je mensen aanspreekt en andere ogenschijnlijk triviale zaken.

Het is niet vreemd dat er op dit vlak geen enkele vooruitgang is geboekt met een minister-president die vindt dat mensen zich maar moet ‘invechten’ en het liberale uitgangspunt van kansengelijkheid alleen maar met de mond belijdt. Maar niets let ons om de handschoen dan maar zelf op te pakken.

Zo zou mijn oude studentenvereniging er enorm van opknappen wanneer er wat luzakkers en autoschooljongens ingeruild zouden worden voor slimme jongens en meisjes met een migratieachtergrond. Alcohol is van oudsher een struikelblok en een makkelijk excuus om niet meer na te hoeven denken over een diverser ledenbestand, maar een moderne en relevante studentenvereniging zou méér moeten bieden dan alleen dom zuipen.

Na afloop van het Jonge Balie Congres werd ik aangesproken door een aardige jonge advocaat met Marokkaanse roots. Hij was deel van een clubje jonge ambitieuze kerels met dezelfde achtergrond, je zou het een jaarclub kunnen noemen. Klonk goed, maar het voelt ook als een nederlaag dat deze jongens zich niet thuis voelen bij het corps.

Zolang het onderwijs de segregatie- en sorteermachine blijft die het in de afgelopen decennia is geworden, is diversiteitsbeleid dweilen met de kraan open. Wanneer de overheid toestaat dat in het middelbare onderwijs de segregatie doorgroeit dankzij de explosie van het privéonderwijs voor rijke witte kinderen en te weinig doet om de ontmoeting op de universiteiten te stimuleren, ligt daar een verantwoordelijkheid voor anderen. Een gedeelde identiteit begint immers met gedeelde ervaringen.