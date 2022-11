‘Dit zijn prima foto’s’, zei ik. Ze haalde haar schouders op. ‘Ze voldoen niet aan de eisen van de overheid’, zei ze

Mijn rijbewijs was verlopen en behalve de definitieve markering dat ik niet meer de frisse jongen met zomerse gloed op zijn gezicht ben die op dat roze pasje staat afgedrukt, betekende het dat ik nieuwe pasfoto’s moest laten maken.

Op Amsterdam Centraal stapte ik een speciaal door de RDW-erkende fotocabine binnen, ging zitten en schoof het gordijn dicht. Het was niet bepaald een plek die je snel zou verwarren met een toilet, maar toch rook het hier alsof iemand een paar dagen geleden zijn volledige darminhoud had achtergelaten. Het volgende hokje was vijftig meter verderop en rook iets beter. Ik ging rechtop zitten en probeerde niet te kijken als een ontsnapte gevangene die is omsingeld door de politie en in de schijnwerper van een helikopter staart. Dat lukte aardig, vooral omdat ik drie pogingen had.

Met de print, waar behalve zes keer mijn gematigd-positieve gezicht ook een op stempel prijkte dat deze foto voldeed aan de eisen voor alle officiële documenten, stapte ik mijn stadsdeelkantoor binnen. Ik overhandigde de pasfoto’s aan de dame achter de balie. Ze keek er naar, fronste en mompelde iets. Toen stond ze op en liep naar een andere balie, waar ze de foto’s aan een collega liet zien.

Hoofdschuddend ging ze weer zitten. De belichting was niet goed, zei ze. ‘En de kleuren zijn ook flets.’ Ik moest andere foto’s laten maken. ‘Nee’, zei ik. ‘Dit zijn prima foto’s. Kijk maar naar het stempel. Dit komt uit een officieel door de RDW goedgekeurde cabine.’ Ze haalde haar schouders op. ‘Ze voldoen niet aan de eisen van de overheid’, zei ze.

‘Kom op!’, zei ik, ‘Wat is dit?’ Waarom bestaat die fotocabine dan? Bovendien: het is 2022. Mijn telefoon herkent me als ik een fopneus en zonnebril opzet, maar de kleuren van deze fantastische pasfoto zijn te fléts? ‘Ze voldoen niet aan de eisen van de overheid’, zei ze weer. Ik moest maar terug gaan met die foto’s. ‘Wat? Naar die cabine? En dan?’ Nu was het hoofdschudden aan mij. Ik pakte de foto’s aan en droop af. Op mijn weg naar buiten liep ik langs een beveiliger, die blijkbaar nabij was gekomen omdat ik mijn stem had verheven.

Verderop in de straat stapte ik naar binnen bij een fotograaf. Ze kon de foto’s direct doorsturen naar de RDW en ik zou dan mijn nieuwe rijbewijs later kunnen afhalen. Ik ging op een kruk zitten en ze drukte een paar keer af. ‘Ja’, zei ze, terwijl ze naar het schermpje op haar camera keek, ‘perfect.’

Bij de kassa zag ik het resultaat, dat helemaal naar de wens van de overheid was en de komende tien jaar op mijn rijbewijs zal staan: een ontsnapte gevangene die is omsingeld door de politie en in de schijnwerper van een helikopter staart.