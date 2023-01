Dit zijn mijn voorspellingen over Trump, de oorlog in Oekraïne, China en Taiwan, de inflatie en Sigrid Kaag

Donald Trump wordt strafrechtelijk vervolgd

Om met de gemakkelijkste te beginnen. Er lopen ten minste drie strafrechtelijke onderzoeken naar de oud-president. Op federaal niveau gaat het in de eerste plaats om Trumps poging de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken door alternatieve lijsten van kiesmannen op te laten stellen en opruiing van zijn aanhangers.

In de tweede plaats loopt er een onderzoek naar het achterhouden van geheime documenten in Mar-a-Lago. In de staat Georgia loopt een onderzoek naar de druk die Trump heeft uitgeoefend op verkiezingsfunctionarissen om de stemmen te vinden die nodig waren voor een overwinning in Georgia.

Verder loopt Trump in de staat New York het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd. Vorige maand werd zijn bedrijf – de Trump Organization – in die staat schuldig bevonden aan fraude. Hoewel Trump als persoon niet was aangeklaagd, kan verder onderzoek nog altijd voldoende bewijsgrond opleveren om Trump persoonlijk te vervolgen.

De VS gaan Oekraïne offensieve wapens leveren

Terwijl Oekraïens afweergeschut Russische raketten boven Kyiv neerschoot, beloofde president Zelensky in zijn nieuwjaarsrede dat 2023 de overwinning zal brengen. Vorig jaar waarschuwde hij dat er gewenning zou optreden, dat de oorlog routine zou worden en onze aandacht verslappen. Dat is niet gebeurd. Integendeel. Eind december was Zelensky voor een flitsbezoek in Washington DC, waar hij niet alleen president Biden bezocht maar ook het Amerikaanse Congres toesprak.

Wat wel dreigt uit te komen is het ijzingwekkende scenario van ‘bleeding the Russians’ waarin de VS Oekraïne wel van voldoende wapens voorzien om zich staande te houden tegenover het Russische leger, maar van onvoldoende wapens om de strijd te beslechten.

Omdat Rusland de loopgravenoorlog langer vol kan houden dan Oekraïne – het heeft nou eenmaal meer kanonnenvlees dan Oekraïne – zal Biden besluiten om Oekraïne de wapens te leveren die nodig zijn om gebied terug te heroveren op de Russen, waaronder ATACMS, raketten met een bereik van 300 kilometer. Biden is beducht om het conflict te laten escaleren tot een wereldoorlog maar hij is nog meer beducht om Poetin te laten winnen door een patstelling.

China houdt zich gedeisd in de kwestie rond Taiwan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei afgelopen juli dat China een korter tijdspad heeft voor zijn plannen om Taiwan te annexeren dan algemeen werd aangenomen. De hoogste commandant van de Amerikaanse marine, Michael Gilday, waarschuwde drie maanden later dat China Taiwan al in 2023 zou kunnen binnenvallen. Overigens ligt het meer voor de hand dat Xi Taiwan eerst probeert ‘tot rede te brengen’ door de Straat van Taiwan te blokkeren.

De meeste China-deskundigen achten dit scenario onwaarschijnlijk, maar dat was ook het geval toen de VS vorig jaar waarschuwden voor een Russische invasie in Oekraïne. De chipoorlog die de VS voeren tegen China hebben de kans op escalatie vergroot omdat China minder te verliezen heeft. Maar (het loslaten van) het zerocovidbeleid trekt zo’n zware wissel op de Chinese economie dat president Xi geen escalatie aandurft dit jaar.

De inflatie daalt snel

Doordat de gasopslagvelden nog grotendeels gevuld zijn en het zachte weer de komende weken naar verwachting zal aanhouden, tuimelt de gasprijs. Kostte gas eind augustus nog 340 euro per megawattuur, aan het begin van deze week was de prijs gedaald naar 73 euro. Hoewel experts waarschuwen dat het moeilijk kan worden om de gasopslagen te vullen voor 2024 zonder Russisch gas, ligt het voor de hand dat de gasprijs het hele jaar lager ligt dan in 2022. Zelfs als de onderliggende inflatie maar langzaam daalt van het huidige niveau van 5 procent, zorgen de energiekosten ervoor dat de totale inflatie naar 2 procent daalt aan het eind van dit jaar.

Kaag verruilt de Haagse politiek voor een hoge positie bij de VN

Na een jaar lijkt Sigrid Kaag haar draai te vinden als minister van Financiën. Ze is met name in haar element in Brussel waar ze in de Ecofin (het beraad van de Europese ministers van Financiën) zaken kan doen met andere vrouwen van haar kaliber. Niettemin ontspint zich rond Kaag het narratief dat zij en haar gezin niet langer veilig zijn in Nederland, wat straks als excuus kan dienen voor haar voortijdig vertrek uit Den Haag. Het is jammer dat ze haar ambities in Nederland niet realiseert, maar naar verluidt ambieerde Kaag altijd al een hoge positie bij de VN.

