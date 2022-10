Op vrijdagmiddag krabde mijn zoon – 16 maanden oud – mijn neus open. Het was ongetwijfeld liefde, maar de neus bloedde hevig. Dat doen neuzen vaker, doorgaans stroomt het bloed dan uit een of beide neusgaten; dit bloed kwam van bovenop de neus. Ik wilde net met hem gaan wandelen, maar elke keer als ik hem optilde zat hij onder het bloed. Dit was niet meer vader en zoon, dit was zoon en moordenaar, het bloeden moest worden gestelpt.

Een heel karwei, waarbij er uiteindelijk boven op mijn neus een aanzienlijke hoeveelheid watten groeide. Beschamend, maar een gezichtsmasker gaf mij de gelegenheid schaamteloos de openbare ruimte te betreden. Corona heeft ons ook vluchtwegen geboden.

De volgende dag bezochten wij Central Park. De zoon viel uit een schommel en kort daarna passeerden wij het Russische consulaat dat met rode verf was beklad. Een oudere politieagent stond er verveeld naast. Eigenlijk een kunstwerk.

Ik hield een taxi aan, de jongen sliep inmiddels. Met hem op mijn arm probeerde ik de kinderwagen in te klappen. Op dat moment naderde een stokoude dame, misschien zo oud als Marga Minco. Ze had pantoffels aan haar voeten, toch was ze overduidelijk niet dakloos en ze zei met krakerige doch besliste stem: ‘Geef mij dat kind, dan klap jij die wagen in.’

Haar stem kon haar fragiliteit niet verbloemen. Ik dacht, als ik haar dat kind geef, valt het uit haar armen en breekt het zijn nek.

Eigenlijk wilde ik zeggen, ‘ik houd dat kind wel vast als u de kinderwagen inklapt’. Zo’n kinderwagen kan tegen een stootje, maar bijtijds begreep ik dat zij naar intimiteit met de dreumes verlangde.

Bij wijze van compromis legde ik het slapende kind met zijn hoofd op haar pantoffels en klapte vervolgens de kinderwagen in.

De agent stond nog altijd naast het Russische consulaat.