Dit waren de verkiezingen tegen het onwrikbare, alternatiefloze gelijk

Hoe nu verder? Eerst een beetje kalmeren misschien na de politieke opwinding van de afgelopen dagen? Take a bath and have a cigar, schijnt Churchill in dit soort omstandigheden te hebben gezegd. Ik ben nooit goed geweest in politieke voorspellingen. Begrijpen wat we woensdag hebben gezien, is al moeilijk genoeg. Het vermolmde partijenstelsel is nog wat verder ingestort – en dan deed Pieter Omtzigt nog niet eens mee.

Partijen waren ooit bedoeld om burgerbelangen uit te dragen in de staat. Dat is gaandeweg het omgekeerde geworden. Door de mond van de middenpartijen richt de barse staat zich tot de burger. Het stikstofdrama is daarvan een schitterend voorbeeld, en dus een ideaal vervoermiddel van de BBB-proteststem. Vandaar ook dat het CDA de grootste klappen kreeg. Van oudsher was dat bij uitstek de partij die uiteenlopende belangen kon pacificeren. Niet meer, want ook via het CDA dicteert de staat waaraan de burgerij zich dient te houden.

Churchill: steek een sigaar op en kalmeer. Beeld Bettmann/Corbis

Dit waren kortom verkiezingen tegen de voldongen feiten. Een nabrander daarvan kregen we drie dagen voordat de stembus openging. Een ambtelijke commissie onder leiding van AFM-directeur Laura van Geest maakte de geesten rijp voor nog strengere klimaatmaatregelen. Nederland heeft zichzelf in 2050 vastgelegd op een klimaatwet, en het kabinet snoerde zichzelf verder vast met het voornemen om in 2030 60 procent minder CO 2 te produceren. Dat doel is niet in zicht. De commissie adviseerde niet om rekening te houden met de realiteit. Nee, we halen het niet en dus moeten er nog flink wat scheppen bovenop.

Pieter Omtzigt: stel je voor als hij had meegedaan. Beeld ANP

Een wet die de toekomst vastlegt is van zichzelf al linke politiek. Er is kennelijk geen ander probleem dan het klimaatprobleem. Banken vallen om, pandemieën en oorlogen breken uit. Maar wij gaan koste wat het kost het afgesproken percentage halen. Lees dat rapport en je begrijpt de verkiezingsuitslag. Alles ademt een gietijzeren onvermijdelijkheid. Mogelijke maatregelen zijn minder vlees eten, minder zuivel ook, een vliegtaks, energiebesparingsplicht, normeren van koopwoningen – het is maar een greep. In de lijst maatregelen komt 74 keer het woord ‘verbod’ voor. De commissie twijfelt niet aan nut en noodzaak; wel of de burgerij over voldoende ‘cognitieve vaardigheden’ beschikt om dit mee te maken.

Scherpe doelen, scherpe keuzes, heet het rapport. Uiteraard mag de politiek kiezen, sprak de rapporteur vroom. Maar intussen wordt ‘een nieuwe wereld die er radicaal anders uitziet’ geprofeteerd. Een week voordien presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ook al zo’n nota, met ‘een beperkte vrijheid van consumptie’ en voor alle inwoners een ‘jaarlijks omgevingsbudget voor vervuilende uitgaven’. Dat was maar één van de scenario’s, suste het PBL. Maar een van de opstellers zei erbij dat dit wel de koers is die het kabinet voor ogen staat.

Zo hing de bestuurlijke vlag er tot woensdag bij. Na de uitslag zei stikstofminister Van der Wal op televisie dat BBB zichzelf nog wel tegenkomt, want het kan niet anders met stikstof. Als deze verkiezingen één ding leren, is dat de politiek weg moet van het alternatiefloze besturen. Weg met de rapporten waarin de overheid uw koelkast controleert vanwege afspraken over het jaar 2050. Terwijl men niet eens in staat is een toeslagenaffaire of een Groningse aardbeving fatsoenlijk af te wikkelen.

Laura van Geest: koelkast controleren op zuivel en vlees. Beeld Linelle Deunk

Het wezenlijke onderwerp van deze verkiezingen was niet stikstof, maar gebrek aan erkenning. Dat geldt voor zowel Randstad als regio, rechts als links. Laten we niet vergeten dat GroenRood bijna even groot is als Lientje. Groningers voelen zich niet gehoord, boeren krijgen te maken met bizarre ambtenarij en ministers die beweren dat onteigening de gewoonste zaak van de wereld is. Klimaatactivisten voelen zich evenmin erkend in hun oprechte zorg en klagen dat ze de brandspuit krijgen in plaats van bewondering. Toch is er een wezenlijk verschil tussen de twee groepen. Ondanks die brandspuit hebben de klimaatactivisten de gezaghebbers aan hun kant. Daarvoor hoef ik alleen maar te wijzen op het enthousiasme van Greenpeace en Natuur & Milieu voor het rapport van Laura van Geest. Zij zijn de vaandeldragers van het onwrikbare gelijk.

Het uitgangspunt bij verkiezingen is inderdaad dat men nadien kalmeert en een sigaar opsteekt. Ik zou bijna zeggen, als het niet zo zweverig klonk, tijd voor een waarheidscommissie of een therapeutisch gesprek. Dat is het tegendeel van het D66-gesprek van ‘de rede tegen de onzin’. En ook het tegendeel van de gedachte dat nu heel Nederland voorbij de ring rondom Amsterdam ‘guur’ is geworden. Alles begint bij het besef dat men samen verder moet in dit land. Voorheen ontmoette men elkaar in de kerk, hoog en laag, rijk en arm, dik en dun. Met zijn allen aan de tafel des Heren. Nu de laatste christelijke kiezer het CDA heeft verruild voor de boerin, komt men elkaar alleen nog tegen in het ziekenhuis, veelzeggend, als laatste gedeelde instelling.

In Frankrijk heb ik ooit zo’n tafel meegemaakt. Twintig jaar geleden werd het tweehonderdjarig bestaan gevierd van de nulmeridiaan van Parijs. Die loopt van de Pyreneeën naar Duinkerken. Precies op die denkbeeldige lijn werd een picknick aangericht, niet een tafel des Heren, maar wel een table républicaine, op een geblokt tafelkleed van 1.000 kilometer lang. Dorpen en steden, immigranten en gewortelde Fransen, klimaatactivist en varkensboer ontmoetten elkaar. Om een glas te drinken en stokbrood met kaas te eten. Want de kern van de politieke zaak is dat jouw gelijk altijd een voorlopig gelijk is, en dat het ook anders zou kunnen. Als dat niet meer zo is, kunnen we het feest van de democratie wel opdoeken.