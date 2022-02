Dit uitstelkabinet krijgt zelf niets voor elkaar

‘Nederland moet leren leven met Rutte’, aldus de satirische site De Speld op 19 januari. ‘Na meer dan tien jaar Rutte is duidelijk dat de VVD-leider endemisch is geworden. Hij gaat nooit meer weg. Nederland zit inmiddels al weer opgescheept met Rutte IV. Er zo zal er altijd maar weer een nieuwe variant van de premier opduiken.’

Wat in elk geval al de afgelopen maanden endemisch is gebleken, is de oude bestuurscultuur, gezien de drollen die enkele ex-bewindslieden bij vertrek hebben achtergelaten. Broekers-Knol die de gemeentes met de opvang van asielzoekers heeft beduveld. Henk Kamp die op zijn laatste dag vrolijk meldde dat de gaswinning helemaal niet snel kan worden afgebouwd.

Ook wil Van Reij in het toeslagenschandaal nog steeds niet van institutioneel racisme spreken. Zijn chef vindt dat zo’n ontzettend moeilijk sociologisch woord.

En dan is er de valse start met de schadevergoeding in Groningen: dat bleek een op de openbare weg georganiseerde loterij, waar vooral het fysiek uithoudingsvermogen en de koubestendigheid van bejaarden werd getest.

Tractoren

Als ik overigens de aardbevingsslachtoffers een advies mag geven: schaf voor die tienduizend euro niet stevige fundamenten maar stevige tractoren aan. Dankzij de boeren weten we: dan krijg je op het Binnenhof meteen je zin. En ga ook even bij de nieuwe staatssecretaris van Defensie langs, die deed het al in Noord-Brabant voor de hooivorkbrigade in z’n broek.

Het nieuwe kabinet wordt geen haar beter dan het oude, en nu de buit binnen is, geeft Rutte dat openlijk toe. Hij is weer helemaal de oude, terug van weggeweest. ‘Ik geloof niet in petten. We blijven dezelfde persoon’, zo wordt hij in de Volkskrant van 20 januari geciteerd. Dat is helemaal juist, en daarom heb ik ook nooit iets van zijn belofte van beterschap geloofd.

Kortom: dat hele mooie verhaal over het helemaal anders doen, al ‘die radicale ideeën’ voor een nieuwe bestuurscultuur die Rutte ons voorspiegelde toen hij april vorig jaar op de grond lag te kronkelen en om behoud van zijn baantje smeekte: alles bedrog. Dat konden we in feite ook toen al weten, omdat het ‘politieke succes’ van Rutte op leegheid, lafheid en leugens is gebouwd. Alleen zijn ook veel journalisten te braaf om het voorspelbare te voorspellen voordat dat inderdaad werkelijkheid geworden is.

Afkeer

Leegheid: de afkeer van visie (‘voor oogartspatiënten’) en analyse (‘voor sociologen’), in samenhang met het gebrek aan inhoudelijke ideeën. Maar zonder visie en ideeën laat zich niet op samenhangende wijze bepalen wat bij politieke dilemma’s zwaarder wegen moet. Voor Rutte geldt hetzelfde wat over collega-leeghoofd Boris Johnson wordt gezegd: hij wilde dolgraag premier worden en straks dolgraag premier geweest zijn. De periode daartussenin: die vormt het probleem.

Lafheid: Rutte durft pas iets te vinden als de meerderheid van zijn achterban dat ook vindt. Waarna hij dat ‘eigenlijk ook altijd al’ vond.

Leugens: bij de laatste verkiezingen liet het CDA haar programma op de klimaatgevolgen doorrekenen, en kreeg een ruime onvoldoende. De VVD heeft dat niet eens aangedurfd, omdat zij wist dat zij dan van school zou worden gestuurd. In plaats daarvan werd de noodzaak van fundamentele keuzes ontkend en stug volgehouden dat we er met wat technische foefjes wel zouden komen. Alleen zo konden de verkiezingen gewonnen worden: door valse voorwendsels richting achterban.

Maar niet alles kan, zoals Johan Remkes in zijn fameuze rapport stelde: er zal moeten worden gekozen. Industrie, wegverkeer, luchtvaart, landbouw: het kan zo niet op de oude voet doorgaan.

Afkopen

Dat kiezen laat het nieuwe kabinet opnieuw na. Naast enkele staatsecretarissen voor Puinhoopzaken - toeslagen, gasbevingen en nog zo wat - zijn er ook nieuwe bewindslieden voor Uitstelzaken gekomen. Om de dreigende protesten af te kopen, wordt op een manier met miljarden gesmeten, waarvoor Wopke Hoekstra in een vorig ministerieel bestaan de Grieken en Italianen de EU had uitgezet. Terwijl normering noodzakelijk is, en heffingen de eenvoudigste manier zijn om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen, wordt de vervuiler niet belast, maar gesubsidieerd.

Voor rekening van de burgers dus, maar net als de Nederlandse Aardolie Maatschappij vormen Schiphol en de agrarische sector een staat binnen de staat, waar de milieuwetgeving voortdurend straffeloos ontdoken wordt. Ook al is de sacrosancte KLM helemaal niet winstgevend, maar ligt zij vrijwel ononderbroken aan het staatsinfuus.

Listjes

Nu reeds, binnen een paar weken na de sluiting van het coalitieakkoord dat al deze vraagstukken omzeilt, heeft de rechter deze hele fictie, die noodzakelijk was om deze coalitie van start te laten gaan, aan stukken gescheurd. Dwangmaatregelen zijn onvermijdelijk. Al die listjes en geitenpaadjes om 3.500 (!) illegale stikstofuitstoters uit de wind te houden of de slinkse groei van Schiphol te gedogen: ze kunnen nu echt door de shredder.

De nieuwe minister voor Stikstof Van der Wal, aangenomen in de verwachting dat ook zij nog wel wat geitenpaadjes zou weten, stond er dan ook beteuterd bij. Het maakt begrijpelijk dat Cora van Nieuwenhuizen bijtijds haar mislukte ministerschap - Lelystad bleef dicht - voor een lobbybaantje heeft ingeruild, want anders was zij zonder twijfel eveneens in de shredder beland.

Vluchten kan niet meer. Het kabinet zal nu de strijd met het agrarisch milieuterrorisme aan moeten durven gaan, en kan maar beter het Binnenhof alvast met een anti-tractorwal in staat van verdediging brengen.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.