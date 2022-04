Dit referendum is verre van volmaakt, maar het is tenminste iéts

Het Binnenhof aarzelt al veel te lang met verbetering van de democratie. Het zou zonde zijn als nu weer een kans verloren gaat.

Volgende maand is het 23 jaar geleden dat VVD-senator Hans Wiegel de invoering van het referendum bruut de nek omdraaide. Wie had kunnen denken dat het daarna ruim twee decennia zou duren voordat de benodigde grondwetswijziging opnieuw in zicht zou komen? Deze week is het zover.

Destijds was het draagvlak op het Binnenhof nog broos, maar sindsdien timmerden vele nieuwe partijen aan de weg die stuk voor stuk het referendum omarmen, van de SP tot aan Forum voor Democratie. Daarin staan ze niet alleen. Twee staatscommissies adviseerden al in 1985 en in 2018 dat het de hoogste tijd is.

Eén argument is doorslaggevend: ons parlementaire stelsel is steeds slechter in staat om alle burgers inhoudelijk te vertegenwoordigen. Nederland dreigt een diplomademocratie te worden waarin lageropgeleiden in toenemende mate menen dat er over hun hoofden heen wordt geregeerd. Een tweede argument dringt zich in dit tijdperk-Rutte naar voren: de fractie- en coalitiedwang op het Binnenhof leidt ertoe dat ingrijpende besluiten niet zelden evident tegen de zin van de meerderheid van de bevolking (en de Tweede Kamer) ingaan.

Toch is het zeer onzeker of het dit keer wel lukt. De benodigde tweederdemeerderheid lijkt net buiten zicht. Veel aversie, binnen en buiten de Kamer, komt voort uit het halfbakken raadgevend referendum dat enkele jaren geleden even in gebruik was. De onduidelijke status zorgde slechts voor meer frustraties. Zo moet het inderdaad niet.

Een goed referendum is bindend, zodat duidelijk is wat er met de uitslag gebeurt, plus correctief, zodat de volksraadpleging het werk van het parlement niet doorkruist en slechts dient als slot op de deur tegen politieke besluiten die indruisen tegen de volkswil.

Het is jammer dat in het huidige voorstel de drempel voor een geldige uitslag zo hoog ligt dat het eigenlijk alleen kans van slagen heeft als het tegelijk met landelijke verkiezingen wordt georganiseerd. Dat haalt veel van de kracht uit het voorstel.

Maar dan nog is het beter om het nu een keer gewoon in te voeren, zodat het land eindelijk eens kan proberen of het bevalt. Als dan de uitkomstdrempel inderdaad veel te hoog blijkt, is dat waarschijnlijk sneller gecorrigeerd dan als weer helemaal opnieuw moet worden begonnen met een nieuw voorstel.