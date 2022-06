Dit niet-leuke stukje gaat over ouders die vergeten hun kinderen op te voeden

Dit wordt geen leuk stukje.

Het gaat over ouders die een raar soort ontzag hebben voor hun kinderen, zich opstellen als dienaar en van de weeromstuit vergeten hun kinderen op te voeden, en daarvan zijn er een hoop. Sommigen kiezen ervoor, vanuit het vage idee dat nee zeggen zielig is, anderen lukt het domweg niet, maar de grootste groep heeft het niet eens door. Voor die laatste categorie kan dit stukje nuttig zijn, maar leuk wordt het dan nog steeds niet.

Voor we verder gaan: ik ben geen strenge moeder. Wel duidelijk. Nee is nee, tijdens het praten kijk je iemand aan, ’s avonds is het stil, met eten wordt niet gespeeld en als je iets wil, kun je dat ook met een gewone stem vragen. Ik dacht altijd dat dat normaal was, maar telkens als ik denk dat we de zaak zelf ook niet helemaal onder controle hebben – ook in ons huis wordt geleefd – komt er iemand voorbij die het nog veel slechter doet.

Kinderen die schreeuwen.

Kinderen die gesprekken onderbreken.

Kinderen die drenzen, kinderen die hun aangevreten kadet laten liggen maar wel iets anders willen (en krijgen!), kinderen die vanaf moedersschoot eerst een half uur vijandig om zich heen zitten kijken, kinderen die geen antwoord geven als je ze iets vraagt, kinderen die ongevraagd naar boven lopen, kasten opentrekken, naar koek zoeken, kinderen die jengelen dat ze naar huis willen, kinderen die jengelen dat ze níét naar huis willen, kinderen die pleisters eisen op onzichtbare wonden, kinderen die vallen en vervolgens zo huilen dat iedereen in de wijde omtrek hoort dat het aanstellerij is, behalve pa en moe – meer voorbeelden zijn niet nodig, u kent de verhalen.

Zelf ben ik eens voor rotmoeder uitgescholden toen ik mijn dochter kwam ophalen na een middag spelen, het beëindigen van die gezelligheid veroorzaakte enige kortsluiting bij het kind des huizes. De opmerking kon me niet schelen, interessanter was de reactie van de moeder: een soort mompelende vermaning, een handeling die meer voor mij bedoeld was dan voor haar dochter. Ik weet het niet, maar als ik dit vroeger had geflikt, zou mijn moeder me bij kop en kont hebben gepakt en naar mijn kamer hebben gestuurd, meteen na de excuses. Grote waffel? Korte metten. Je vader of moeder slaan of schoppen – ondenkbaar. Nee, dan nu. Een verzuchting, een vraag (‘Wat ís er toch met je’), en in het slechtste geval schieten ze de opstandige larf nog te hulp met excuses ook: kind is moe, kind is ziek, kind is overprikkeld. Nee schat, je kind is niet ziek, je kind is vervelend.

Voor de goede orde: kinderen zíjn soms vervelend. Die van mij ook, daar zijn het kinderen voor. Maar dat is precies waarom er een ouder nodig is: om dat gedrag te corrigeren, zodat ze een level verder komen in het leven en later een leuk mens worden. Het eigenaardige is dat ouders die de confrontatie niet aangaan ook vaak ouders zijn die zich bovengemiddeld uitsloven voor hun kinderen (pretparken, koekjes bakken, het kan niet op) en ze zijn vrijwel allemaal hoogopgeleid. En daar wordt het menens. Want waar de meeste kinderen vroeg of laat tegen een buitenwereld aanbotsen die nee zegt, maken deze kans die dans te ontspringen – iedereen weet dat kinderen uit bepaalde klassen helemaal geen nee te horen krijgen, nu niet en later niet, zonder dat het consequenties heeft voor hun baan, status of kapitaal. Het zijn de kinderen die nu hun ouders schofferen, en straks hun personeel.

Ik zei al, dit is geen leuk stukje.

Maar íémand moet het zeggen.