Dit leven vraagt om eigen, rigoureuze keuzes. Niet door jongeren, maar door ouderen, die een voorbeeld stellen

Een jonge vrouw leest in de ochtendzon de Volkskrant op een terras in de binnenstad van Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

De lezersbrieven over het leven, de verkiezingswinst van de BBB, stemmen op een vrouw en kinderen bij een demonstratie.

Interessant artikel met Maryanne Wolf over het ‘diep’ kunnen lezen, wat volgens haar verloren gaat als je van een scherm leest in plaats van papier . Ik ervaar dat ook, tot mijn grote schrik.

Maar ik heb dat ook al eerder in mijn leven ervaren, toen er nog geen e-reader, internet of sociale media bestonden. Ik ervoer dat namelijk tijdens mijn middelbare schooltijd, toen ik veertig boeken moest lezen voor mijn lijst (ik had het zogenaamde ‘pretpakket’).

Natuurlijk moet je daaraan op tijd ­beginnen, samenvattingen maken et cetera, maar mijn én puberale én ­adhd-brein waren niet zo bezig met de lange ­termijn.

Het binnen een bepaalde termijn, veel en gedwongen lezen van niet allemaal even interessante boeken, die je niet zelf gekozen hebt, waarbij je begrip van het boek en je geheugen bepalend is voor je verdere leven... tja... Mijn hersenverbindingen die nodig zijn om ‘op te gaan in een boek’ werden in korte tijd vervangen door slim door het boek heen scannen, uit de samenvattingen de essentie halen en vooral door hersenverbindingen die me ‘lang lieten lullen over weinig’.

Resultaat: prima. Liefde voor boeken: niks meer van over.

Nu mijn kinderen op de middelbare school zitten, zie ik dat de tijd die zij mogen besteden aan ­lezen, maar ook aan allerlei andere studieprojecten, nóg minder is geworden. Alles moet nóg sneller, er is nóg meer wat in die hersens gepropt moet worden – en dat tijdens een levensperiode die nóg meer afleiding kent dan ooit. Zij zijn dan ook meester in oppervlakkig overal doorheen leven en de beste praters lullen zich er wel uit.

Wat ik wil zeggen: er is meer aan de hand dan ‘schermpjes’ die ‘dieper in de materie zakken’ tegenhouden. Alles om ons heen vereist snelheid, veelheid – en altijd van iedereen. Ik vrees dat Tolstoj, Couperus of Shakespeare lezen van ­papier hier niet bij gaat helpen.

Het vraagt écht stoppen met meedoen aan dit leven en eigen, rigoureuze keuzes maken. Niet door jongeren, maar door ouderen, die een voorbeeld stellen. Misschien een idee om eens een reeks ‘Showroom-achtige’ artikelen te plaatsen in de krant, van ‘goed-voorbeeld-doet-goed-volgen-mensen’?

Corien Neleman, Breda

Groen

Was het afgesproken of was het toeval? Het viel mij op hoeveel groene kleding te zien was op de avond van de verkiezingsuitslag afgelopen woensdag. Van links tot rechts. Is iedereen ineens voor meer groen? Of is het alleen een uiterlijk symbool? We zullen binnenkort zien hoe groen Nederland echt gaat worden.

Ad van Dam, Amsterdam

Remarkable

Bert Wagendorp probeert op zijn manier te verwerken dat BBB de grootste politieke partij is geworden, door zichzelf wijs te maken dat het allemaal het werk is van Remarkable, één klein marketingbureau uit Deventer. Het is heel menselijk om de wereld ­begrijpelijk te willen maken met een complottheorie. We doen het allemaal.

Zelf geloof ik in de theorie dat de ­bestuurlijke en culturele elite te stedelijk, te woke en te arrogant is voor een groot deel van Nederland. Het is namelijk al de vierde keer in de afgelopen ­decennia dat een rechtse partij vanuit het niets op het electorale ­podium ­belandt. Dit wetende zorgt ervoor dat ik het weer begrijp.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Bondgenoot

Even het stof uit je ogen wrijven, maar kijk dan eens echt goed naar de BoerBurgerBeweging. Nee, het is niet de zoveelste nieuwe extreem-rechtse partij, het is de spreekbuis van de mensen die door jarenlang wanbeleid van VVD-kabinetten onder Mark Rutte het niet meer pikken dat hun scholen, buurthuizen, ­bibliotheken, ziekenhuizen en buslijnen zijn wegbezuinigd. Die te lijden hebben onder de aardgasbevingen in Groningen, de toeslagenaffaire en de falende Belastingdienst.

Natuurlijk, het stikstofdebat is het kristallisatiepunt, maar kijk daar doorheen. En zie dat deze mensen je natuurlijke bondgenoten zijn om een eind te maken aan het neoliberale wanbeleid van Rutte. Ga Rutte niet redden.

PvdA’ers, herken je oude achterban uit het noorden. GroenLinksers, fixeer je niet op de stikstofdeadline 2030 nu, maar sluit een klimaatcoalitie met de BBB om nu eindelijk die 18 miljard fossiele subsidies te stoppen en de fossiele ­industrie, de luchtvaart en scheepvaart, de echte achterban van de VVD, te dwingen tot een radicale omslag.

Dat levert jaarlijks alvast 18 miljard euro op voor nieuwe voorzieningen op het platteland en voor de landbouwtransitie. En als je dat voor elkaar krijgt, kun je met alle nuchterheid die de boeren eigen is samen bouwen aan een ­natuur- en diervriendelijke en biologische landbouw. Want de echte boer gaat de dieren en hun grond net zo aan het hart als de linkse klimaat- en dieren­activist.

Jan Roelf Sikkens, GroenLinks-lid, Appelscha

Vrouw

Stemmen op een vrouw, zoals Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand of Attje Kuiken willen veel mannen niet. Die worden al snel beschouwd als te bijdehand en te ad rem. Zelfs als burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema) worden ze nog nagejaagd.

Stemmen op een even bekwame vrouw die aan hun moeder doet denken, zien ze minder als een probleem. Dan zijn ze week en gehoorzaam, want dat voelt voor deze mannen als vertrouwd.

Fred Teunissen, Lekkerkerk

Seksisme

In de rubriek ‘ Het eeuwige leven’ van 15 maart wordt (alweer) melding gemaakt van een mevrouw die een relatie heeft met een zes jaar jongere man. Andersom lees ik dat nooit. Seksisme. Tijd om wakker te worden.

C.H.M. de Raadt, Klarenbeek

Meegaan

Sandra Fluttert maakt zich in een ingezonden brief zorgen over de 9-jarige dochter van Rejo Zenger die meeging naar een demonstratie van Extinction Rebellion. Kinderen moeten volgens haar ‘dingen doen die passen bij de ontwikkeling van die leeftijd’.

Op mijn 9de moest ik, en nog heel veel andere kinderen, mee naar de kerk. Dat was vaak saai en ik snapte er helemaal niets van. Vermoedelijk gaan of moeten kinderen ook nu nog mee naar de kerk of de moskee.

Maartje van der Neut, Helmond