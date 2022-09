Dit is niet zomaar een vestiging van de zoveelste keten; hier ontspringt een Volkomen Nieuw Concept

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week windt Frank Heinen zich op over een Volkomen Nieuw Supermarktconcept.

Zodra je bij de ingang van de supermarkt opduikt (het is bijna altijd de ander die opduikt, dat is typisch iets voor de ander, maar nu voel je aan alles dat jij de opduiker bent), schrikken vier à vijf in het blauw gestoken werkstudenten beleefd op uit hun gedeelde verveling.

‘Hello! Can we help you?’

‘Ik kom boodschappen doen’, zeg je ferm.

‘Dat kan!’, zegt een van de blauwen vrolijk, opgelucht haast. ‘Natuurlijk kan dat!’

Dan: de geroutineerde shop-and-go-inquisitie. ‘Je hebt de app gedownload? En je hebt een creditcard? En je hebt de app gekoppeld aan de creditcard?’

Ja, ja en ja-natuurlijk-ik-ben-niet-achterlijk. Of nou ja: dat heeft je vriendin allemaal gedaan, op jouw verzoek. Veldwerk. Al weken passeer je dagelijks die winkel midden in het stadscentrum, een uitgestorven ruimte met meestal vier à vijf mensen hangend in en rond de ingang. De portiers van een impopulaire smurfendisco. Dit is niet zomaar de zoveelste vestiging van de zoveelste keten; dit is de bron waar een Volkomen Nieuw Concept ontspringt. Bij deze supermarkt loop je gewoon binnen, je pleurt wat in je tas en je verlaat lachend het pand. Betalen? Geen tijd voor, geen zin in ook. Shop & go, op weg naar gewichtiger zaken! Om deze winkelutopie realiteit te maken, dien je wel een app te downloaden, een creditcard te bezitten en die creditcard aan die app te koppelen. Vervolgens, legt de app uit, genereer je een code die een poort opent die je toegang geeft tot het heilige der heiligen: de winkel zélf.

In theorie, althans.

‘Het lukt niet’, mompelt je vriendin. ‘Die code...’

Het volgende moment wordt ze aan het zicht onttrokken door een wolk van hulpvaardigheid. O jee! Alles goed gekoppeld? Staat 4G wel aan? Misschien de app opnieuw opstarten? Ah, dat helpt altijd.

Het volgende moment staan jullie in de winkel, als enigen. Het hekje slaat achter je dicht en het vrijelijk spullen in je tas proppen kan beginnen. Je zet je schrap voor de sensatie die prijswinnaars moet overvallen wanneer ze drie minuten gratis mogen winkelen. Behalve dat die niet achteraf een mailtje krijgen met het verschuldigde bedrag.

Het gekke is: het tegenovergestelde gebeurt.

‘Nou, wat zullen we eens nemen?’ Zodra je de enige in een winkel bent, lijkt het alsof je veel minder nodig hebt dan anders. Haast en noodzaak verdwijnen en de producten verliezen hun glans wanneer er geen andere mensen zijn die die producten misschien ook wel willen hebben.

‘Kwark?’, vraagt je vriendin.

Prima. Kwark is altijd nodig.

Je stopt een bak kwark in je tas, maar dan herinner je je dat je voorlopig niet thuiskomt en de kwark voorlopig niet koud kunt zetten.

‘Terugzetten?’

‘Maar hoe weet het systeem dat, dat we ’m hebben teruggezet?’

Richting ingang, waar de medewerkers bezig zijn een nieuw stel het Volkomen Nieuwe Concept toe te lichten. Wanneer ze dat zo ijverig blijven doen, zijn ze over pak hem beet een halfjaar overbodig.

Je vraag wordt beschouwd als een ‘heel goeie vraag’. Voor de beantwoording ervan wordt een vijfde medewerker opgetrommeld. Deze is in burger en verzekert je: ‘Als je hem precies terugzet op de plek waar-ie stond, komt alles goed. Maar check het bij thuiskomst nog even. Voor de zekerheid.’ Wanneer je de kwark zo secuur mogelijk terugzet, kun je je alleen maar afvragen: hoe werkt dit? En waarom werkt dit?

Een emmer tomaatjes verdwijnt in de rugzak, maar de gratis-winkelen-allure is inmiddels opgelost in digibetenargwaan. Aan alles voel je dat je je in een rudimentaire toekomstvariant bevindt, een kleine shopping science fiction, een winkel waar je geen mens meer hoeft tegen te komen (en al helemaal geen mens die zich geen creditcard kan veroorloven), waar je geen mandje nodig hebt, waar je niemand meer hoeft aan te kijken en waar je voor geen enkele onverwachte communicatie nog je oortjes uit je oren hoeft te halen. Een plek als een rimpel- en uitdrukkingsloos gezicht.

Na het uitchecken, volgt automatisch de mail met de vraag hoe je je bezoek hebt ervaren. Als antwoord kun je een van de vijf door de winkel voorgeselecteerde emoji’s aanklikken.

Bij het vertrek word je door vijf blauwe medewerkers hartelijk gegroet.

‘Hou de kwark in de gaten!’, roept een van hen, die binnen afzienbare tijd zal worden vervangen door een spontaniteitsalgoritme.