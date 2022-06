Het filmpje van de Tefaf-juwelenroof is erg interessant. Zo kun je zien dat de moderne rover geen masker op heeft, maar zich juist vermomt door op te gaan in de kunstbeursmassa. Brillen met een zwaar montuur, beige kleding, en een opa-pet op.

Ook is er een omstander te zien die een prachtige vaas met bloemen naar de overvallers wil gooien. Hij wordt met een geweer achteruit gedwongen, waarna hij de vaas voorzichtig terugzet. Dit is mijn soort held, die in het heetst van de strijd kan denken: zonde als deze vaas kapot zou vallen.

Het beste van het filmpje is de oudere heer die midden in de overval zit, op een bankje. Hij slaat alles gade, en het doet hem helemaal niets. Als de overvallers wegrennen met een collier van 27 miljoen euro, kijkt hij ze mild geïnteresseerd na, maar dat is het dan ook. Wie is deze man? Ik denk James Bond, inmiddels gepensioneerd, noch shaken noch stirred.