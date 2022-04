Dit is het laatste bericht over mevrouw De B., de oude, kwetsbare buurvrouw uit de seniorenflat achter ons huis, over wie ik al vaker met liefdevolle ergernis heb geschreven: ze belde om de haverklap, appte je het apezuur, liet iedereen voor zich lopen en moest vrijwel dagelijks van drukke straten worden geplukt omdat ze tegen alle adviezen in toch alleen de deur uit was gegaan en niet meer verder kon.

Voor de deur van haar appartement stonden ’s middags een paar buren, de buurvrouw van links, de buurman van rechts en eentje van beneden. Er zat iemand in haar appartement, een jonge man, familie misschien, of al een nieuwe bewoner.

‘Ze luisterde nooit’, zei de buurman rechts. ‘Dan kwam ze aan de deur en eiste ze dat ik haar naar de supermarkt zou brengen: zij zittend op de rollator, ik duwen. Terwijl ze wist dat ik ziek ben. En met mijn vrouw zit. Toen ik weigerde, vertelde ze iedereen dat ik wilde dat ze bij me bleef slapen.’ Hij tikte tegen zijn voorhoofd.

Vermoedelijk is het ’s nachts gebeurd, we hopen in haar slaap. De buurvrouw: ‘Ze moet er al even hebben gelegen, want ze was al helemaal aan het verkleuren.’ Hoe lang had ze daar gelegen? Een paar dagen? Vijf misschien? Langer? Lag mevrouw De B. een week dood op bed voordat iemand haar miste, terwijl de buren van links en rechts op hun stoeltjes op de galerij onophoudelijk met elkaar hadden zitten kletsen, voor de deur, het keuken- en het slaapkamerraam van mevrouw De B. langs?

‘Een paar dagen tevoren heb ik haar in de hal nog van de vloer geraapt’, zei de buurvrouw. ‘Ze had van alles aan het hoofd – dan zei ze dit, dan begon ze daar weer over – helemaal in de war. Toen dacht ik al: Dit komt niet goed, jongens, dit komt niet goed.’

Maar hoe lang had nu ze precies gelegen?, wilde de buurman van beneden weten. ‘Nou’, zei de buurvrouw, ‘we hebben haar op woensdag gevonden, en toen had ze een blauwe rok aan. Maar toen ik haar opraapte, droeg ze een beige rok. Ze kan dus niet op dezelfde dag gestorven zijn, het moet later zijn gebeurd.’ Ze keken elkaar aan, telden de dagen, uiteindelijk maakten ze het af op een week.

Ik liep mijn huis in om aan de voorkant naar buiten te kijken. Ik miste het beeld van de lieve, irritante mevrouw De B., bewegingsloos tussen de stadsbussen op het kruispunt. Ik miste het meewarige hoofdschudden, de gedachte: ja hoor, nu kan ik haar zeker weer thuisbrengen – de klacht van iemand die zich stiekem nuttig voelt.

Als je een steentje in je schoen hebt, zei Lao Tse, ben je alleen nog maar dat steentje, maar als het steentje eruit is, zou ik willen toevoegen, ben je eventjes een lege schoen.

Hopelijk hadden ze in de hemel wel genoeg geduld voor haar.