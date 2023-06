‘Dit is een slecht voorteken voor de meeste Afrikaanse staten waarin Wagner actief is’

Aanhangers van de Burkinese leider Ibrahim Traoré , die door huurlingenleger Wagner wordt gesteund, zwaaien met een Russische vlag in Ouagadougou (Burkina Faso). Beeld AP

‘Toen we aan het vechten waren in Afrika...’ Het is een opmerkelijk zinnetje dat de Franse krant Le Monde eruit heeft gepikt uit de hele stroom toespraken die Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zaterdag 24 juni vanuit Rostov aan de Don uitspuwde op het Russische sociale medium Telegram. Niet diens tirades over de falende Russische legerleiding of de moeizame oorlog in Oekraïne, maar een opmerking over het continent waar Prigozjins huurlingenleger de afgelopen jaren een duistere en bloedige reputatie heeft opgebouwd.

‘Afrika is nauw verbonden met Wagner. In de nasleep van de interventie van het huurlingenleger in Syrië en de steun aan het regime van president Assad breidde Wagner vanaf 2017 uit naar Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Libië en nog een tiental Afrikaanse landen dankzij een opportunistische strategie: het leveren van veiligheid in ruil voor het plunderen van hulpbronnen’, aldus de Franse krant in een analyse onder de kop ‘Afrika, een van de oorzaken van Wagners muiterij’ (...) Want Afrika is, volgens Le Monde, samen met de oorlog in Oekraïne, een van de belangrijkste oorzaken geweest van de kortstondige muiterij van Wagner tegen het Kremlin. ‘Wagner vroeg tevergeefs om meer geld en materiaal om zijn activiteiten in Afrika voort te zetten. Daar is het allemaal begonnen’, zo citeert Le Monde een Franse diplomatieke bron.

Maar hoe nu verder? Voor de Verenigde Staten, die al langer proberen de invloed van Wagner in Afrika tegen te gaan, zou de huidige situatie een kans bieden voor nieuwe sancties. De regering-Biden zou al langer broeden op strafmaatregelen die verband houden met de lucratieve goudhandel van Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek. The Washington Post citeert Cameron Hudson, een hooggeplaatste medewerker bij het Center for Strategic and International Studies, die vertelt dat we eerst een ‘duidelijker begrip’ moeten krijgen van de toekomstige relatie tussen Wagner en het Kremlin, om ervoor te zorgen dat het beleid van Washington ook echt gericht is op Wagner. Zoals in Mali, waar de plaatselijke Wagner-leider al het doelwit is geweest van Amerikaanse sancties. ‘Anders help je, wellicht onbedoeld, Poetin’.

Volgens Hudson zijn er scenario’s die zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor Afrikaanse landen en hun betrekkingen met het Westen. ‘Dat onderstreept het punt dat Washington al vaak heeft gemaakt bij Afrikaanse regeringen: ‘Wagner brengt geen stabiliteit – het brengt alleen chaos’.

Volgens hoofdredacteur Boubacar Sanso Barry van de Guineese nieuws- en analysesite Djely is de mars op Moskou die door de mannen van Prigozjin werd ingezet, ‘een belediging voor Poetin, maar vooral een waarschuwing voor de Afrikaanse leiders die deze paramilitaire groep voet aan de grond hebben laten zetten op hun grondgebied’. ‘Laat Wagners rebellie een les voor ze zijn’(...) ‘Wat zou, zoals wat er afgelopen zaterdag in Rusland gebeurde, de mannen van Wagner ervan weerhouden een hele regio van Mali over te nemen en vervolgens de staat de toegang ertoe ontzeggen? Malinezen? (...) De wolf zit potentieel in de schaapskudde.’

Die mening is ook Oluwole Ojewale, regionaal coördinator bij het Institute for Security Studies, toegedaan. In een opiniestuk voor het discussieplatform The Conversation schetst hij drie mogelijke implicaties voor Afrikaanse landen als gevolg van de Wagner-opstand in Rusland. Een geen van alle is positief.

‘Opstand: staten waarin Wagner actief is, kunnen getuige worden van een gewapende opstand. In sommige gevallen hebben het leger en de politie al cruciale veiligheidsoperaties aan de groep afgestaan. In de Centraal-Afrikaanse Republiek bijvoorbeeld zijn Wagner-huurlingen alle niveaus van het land. al op alle niveaus doorgedrongen.

‘Toegenomen mensenrechtenschendingen: er is een kans op een toename van mensenrechtenschendingen en straffeloosheid. In landen waar Wagner aanwezig is, worden mensenrechtengroepen steeds meer belemmerd in het monitoren en rapporteren van misstanden.

‘Insubordinatie aan militaire autoriteiten: de opstand van Wagner ontvouwde zich in Rusland, deels om weerstand te bieden aan een poging van het Russische ministerie van Defensie om de groep onder staatscontrole te brengen. Dit is een slecht voorteken voor de meeste Afrikaanse staten waarin Wagner actief is. In de meeste gevallen is het leger van het land ondergeschikt aan deze groep huursoldaten. De opstand van Wagner tegen het Kremlin laat zien dat de groep elementen kan steunen die de democratie in Afrikaanse willen verzwakken. Bovendien kunnen gewapende privé-groepen zich laten leiden door de Wagner-groep, die aldus en geen verantwoording hoeven af te leggen aan het leger.’

Daarom is er volgens Ojewale maar één conclusie mogelijk: ‘Afrikaanse landen die de huursoldaten hebben uitgenodigd, moeten hun veiligheidsstructuur herzien. Om te beginnen door hun beveiligingsbeleid en -operaties te ontdoen van huurlingen en niet-statelijke veiligheidsdienstverleners.’

‘De aanhoudende onrust en de onzekere toekomst van Prigozjin aan het roer van Wagner in Belarus zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de activiteiten van de Wagner-huurlingen van Benghazi tot Darfur, ook in gebieden met een groeiende aanwezigheid van Chinese mijnbouwbedrijven’, aldus Alessandro Arduino, docent conflict, internationale betrekkingen en veiligheid aan het Lau China Institute en King’s College in Londen.

‘Een netwerk van huurlingen die alleen loyaal zijn aan Prigozjin in Afrika of, erger nog, zwaarbewapende splintergroeperingen van Wagner die vrij rondzwerven in Afrika, zijn een duidelijk en actueel gevaar voor China’s Belt and Road Initiative (in het Westen beter bekend als de Nieuwe Zijderoute)’, schrijft Arduino in een opiniestuk voor de Engelstalige Hongkongse krant South China Morning Post.

Toch verwacht John F. Clark, hoogleraar politiek en internationale betrekkingen aan de Florida International University, dat ook China geen rol kan spelen bij het aan banden leggen van Wagner. In een opiniestuk voor The Conversation stelt hij dat ‘de oorlog in Oekraïne Rusland en China voorlopig tot bondgenoten heeft gemaakt. Bovendien heeft China uitgebreide zakelijke belangen, met name bij de inkoop van mineralen uit Franstalige en Portugeestalige Afrikaanse staten. Ten slotte heeft China zijn eigen particuliere beveiligingsbedrijven op het continent ingezet, voornamelijk om de toegang tot mineralen veilig te stellen. Deze organisaties zijn nog niet direct betrokken bij de politiek, zoals Wagner, maar hun aanwezigheid dient om de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven en gewapende groepen verder te legitimeren.’

Vooralsnog heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov laten weten dat Wagner, ook na de gebeurtenissen van afgelopen weekeinde, zijn lucratieve activiteiten in Afrika gewoon kan voortzetten. En volgens het open-sourcenetwerk All Eyes on Wagner lijkt ook het huurlingenleger weinig veranderingen in Afrika te hebben aangebracht. Toch menen waarnemers dat het onwaarschijnlijk is dat de huidige status quo zal aanhouden, zo meldt Politico. ‘De betrokken Wagner-eenheden in Afrika zijn degenen die Prigozjin het langst hebben gediend en waarschijnlijk het loyaalst aan hem zijn. Of ze een nieuwe leider zullen accepteren of zich verzetten, valt nog te bezien.’