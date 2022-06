Dionne Stax leert maar bar weinig over presidentsvrouwen, in ‘Dionne dicht bij de First Ladies’

Het is inmiddels een beproefd concept: neem de voornaam van een presentator die het gemiddelde huis-tuin-en-keukenformat beu is, voeg er een ‘interessant’ onderwerp aan toe, en laat de presentator dan naar een ander land vliegen om ‘dingen uit te zoeken’.

Dionne Stax heeft naar eigen zeggen ‘een zwak’ voor vrouwen die een fascinerende positie bekleden. Vanuit die interesse maakte ze eerder programma’s over Amalia, Máxima, en prinses Diana. In het vierluik Dionne dicht bij de First Ladies reist Stax af naar de Verenigde Staten om onderzoek te doen naar ‘misschien wel de meest iconische vrouwen van de wereld’: de Amerikaanse presidentsvrouwen. Het lijkt er daarmee vooral op dat Stax een fascinatie heeft voor mensen waar toch verdomd veel over bekend lijkt.

Niets dan respect dus, dat Stax tóch de oceaan overstak om de onderste steen boven te krijgen. In het programma spreekt Stax met onder anderen een voormalig assistent van Michelle Obama, de oude opperbutler van Reagan, Bush en Clinton, en de Nederlandse Amerikacorrespondent Michiel Vos. Ook sprak ze met de voormalige beste vriendin van Melania Trump, die vooral boos leek over de gesneuvelde vriendschap. Tot onthullingen leidde het niet, wél tot veel speculaties.

Dionne Stax dicht bij het Witte Huis Beeld AVROTROS

In de praktijk komt het programma daarom vooral neer op ‘Dionne Stax die het concept ‘First Lady’ uitlegt’. In die uitleg sprak Stax daarbij voortdurend in de jij-vorm, met zinnen als: ‘Als je man president wordt, word jij automatisch first lady.’ Of: ‘Je mag het wereldberoemde Witte Huis nu jouw huis noemen.’ Maar tegen wie sprak Stax hier in vredesnaam? Aspirant-First Ladies in Alblasserwaard of Haarlem die voor de buis zitten en denken: dát wil ik later ook?

Het bleek niet de enige onduidelijkheid in een programma waarin alles ver weg bleef, en niets dichtbij kwam. De persoonlijk assistent van Michelle Obama kwam niet veel verder dan de stelling dat ‘Obama haar geprikkeld had’. De spraakmakendste onthulling van de opperbutler was dat Nancy Reagan in haar slaapkamer ooit per ongeluk op de noodknop drukte. Die dekselse Nancy ook altijd! Écht spannend werd het toen we hoorden dat de presidentsfamilies altijd zélf voor hun eten moeten betalen. Vrijwel alle First Ladies vonden het eten te duur. Behalve Barbara Bush, die vond het wel prima. Hier werd vijftig jaar na Watergate journalistieke geschiedenis geschreven.

Het doel van het programma werd ondertussen geen moment duidelijk. Iedere BN’er heeft recht op een fascinatie, maar dat betekent niet dat daar altijd maar meteen een tv-programma in zit. (Het is schreeuwen in de woestijn, want het is natuurlijk wachten op Filemons Finland, Matthijs’ Malta of Carrie’s Canada.)

In de vooruitblik naar volgende week werden onthullingen beloofd over hoe ‘de moeders van Amerika’ zorg dragen voor hun kroost, de hond en Kerstmis. Een slim lokkertje natuurlijk, maar toen was de tijd allang aangebroken om deze prijzige leegte te laten voor wat het is: niets.