Digitale omgevingen hebben zich ontwikkeld tot zelfstandige, kwaadaardige entiteiten

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week wordt Katinka Polderman moedeloos van factureren in digitale omgevingen van concerns.

Schrijvende freelancers zoals ik en ontiegelijk vele anderen werken meestal voor verschillende opdrachtgevers. Column hier, stukje daar, artikeltje elders en de hypotheek kan weer worden betaald. Bij sommige opdrachtgevers levert de freelancer meerdere keren per maand een stukje in, bij anderen eens per maand, of per kwartaal. Primadeluxe, niks aan het handje. Maar dan komt het: we doen dat werk natuurlijk niet voor niks. Daar willen wij iets voor terug. Om Meneer Krabs uit Spongebob Squarepants te citeren: ‘Centjes. CENTJES!!’

In de vroege Middeleeuwen stelde de columnist van dienst dan een factuur op, slingerde zijn postduif aan, sprak: ‘Vort, naar de Volkskrant!’ Of: ‘Hortsik, naar de Viva!’ (Die bestond toen nog.) Daar leverde de postduif de factuur af en hij keerde terug met aan zijn pootje een lederen zakje gevuld met dukaten. Mooi systeem was dat.

Maar sindsdien is er internet uitgevonden, en automatisering en websites.

Sindsdien hebben we ook concerns.

Niet voor niks zit daar het Engelse woord voor ‘je zorgen maken’ in. De concerns nemen geen genoegen met een mailtje met in de bijlage een pdf’je van de factuur, ze hebben hun eigen digitale omgeving. Soms is die gebruiksvriendelijk en logisch, nog vaker is dat niet zo. De freelancer in kwestie wordt dan geacht in die digitale omgeving allerlei vakjes aan te vinken om zo computers duidelijk te maken in welke categorie de geleverde dienst valt, welk nummer de freelancer is, welk nummer de factuur heeft, onder welke dochteronderneming de uitgave valt waarin het stukje zal worden geplaatst, wanneer de deadline eigenlijk was en wanneer het stukje is ingeleverd, wanneer de eerste Hoekse en Kabeljauwse twist plaatsvond en hoeveel van die twisten er in totaal zijn geweest.

Ooit, toen de digitale omgeving iets nieuws was, was-ie nog handig. De technologie stond in dienst van de mens en het scheelde iedereen een boel werk.

Maar inmiddels hebben die omgevingen zich ontwikkeld tot zelfstandige, kwaadaardige entiteiten en eisen ze allerlei duistere gegevens die ik ze niet kan geven. Zo is er een digitale omgeving waar nu twee facturen van me vaststaan, anders kan ik het niet uitleggen. Niemand kan de facturen zien behalve ik, niemand kan er wat aan doen behalve ik, en ik kan het niet. Ik vermoed dat mijn facturen niet de enige zijn. In een digitaal universum moeten tientallen, zo niet honderden gemankeerde facturen rondzweven, zacht weeklagend en smachtend naar het boekhoudprogramma van de afdeling crediteurenadministratie waar ze veilig kunnen landen.

Wat lijkt het me fijn om weer eens een adres op een envelop te schrijven, er een postzegel op te plakken en er een versgeprinte factuur in te stoppen.

Zul je net zien dat de printer dan weer niet meewerkt.