Die voortdurende online competitie in uiterlijk en populariteit, wie zou daar geen stress van krijgen?

Wanneer zijn toch die woorden ‘druk’, ‘prikkels’ en ‘stress’ in het dagelijks taalgebruik van pubers geslopen? Ik hoor het vaak. ‘Nee hoor, je zet helemaal geen druk’, zegt dochter cynisch tegen haar vader als die voorzichtig vraagt of ze huiswerk heeft. Voor een ander betekent stressen een voetbalwedstrijd, verjaardag en een proefwerk in één week. Op veel scholen zijn ‘prikkelarme’ ruimtes waar leerlingen kunnen werken zonder afleiding.

Zijn pubers massaal watjes geworden, of is hun leven echt akelig stressvol geworden? Of hebben het psycho-jargon en de zelfdiagnoses zich via de media genesteld in de taal en praten we meer over gevoelens?

Dat is niet vast te stellen. De uitkomsten van de laatste editie van het sinds 2001 lopende vierjaarlijks onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van Nederlandse 11- tot 16-jarigen, van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn zorgwekkend. Het gaat hierbij om zelfrapportage. Maar dan nog: je leven ís zoals je het ervaart.

Gedurende twintig jaar onderzoek gaat het gemelde welbevinden van jongeren gestaag achteruit. In 2001 gaven ze hun leven gemiddeld een 8, in 2021 een 7,1. Meisjes rapporteren meer problemen dan jongens en nu meer dan in 2017. In 2021 zegt 54 procent van de meisjes druk te ervaren door schoolwerk, tegen eenderde van de jongens. Het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen steeg van 28 naar 43 procent, bij meisjes uit groep 8 van 14 naar 33 procent. Eén op de zes is gestrest door het schooladvies. Dat is naar om te lezen. Je zou je als twaalfjarige daar geen zorgen over moeten maken.

Ik denk aan mijn eigen middelbareschooltijd, zo’n vijftig jaar geleden. Op klassenfoto’s valt op hoe spijkerdun we allemaal waren. En hoe imperfect: vet haar, scheve tanden, talloze puistjes. Dat we er shabby uitzagen was ook mode: wij Amsterdam-Zuidse kinderen, kleine pacifisten, betrokken onze kleren bij de legerdump.

Zonder stress waren we niet. Nachten doorhalen in de proefwerkweek was gewoon. Emotionele pijn brachten we elkaar toe. Het loven en bieden op de liefdesmarkt was wrede koehandel. Aan ‘leuk’ zijn, aantrekkelijk voor jongens en populaire meisjes, had je een dagtaak. Ook moest je ‘het’ tijdig doen, en volop roken, drinken en blowen.

Voor mijn kinderen, die twintig jaar geleden pubers waren, betekende school ook vooral bij de groep horen, niet worden uitgekotst. Het leren deden ze er zo’n beetje bij. Wij ouders wilden dat ze hun diploma haalden, maar we zaten er niet bovenop. Ouders konden toen nog niet meegluren via Magister, dat nu scholieren elke kans tot wegkomen met leugentjes ontneemt.

De onderzoekers spreken zich niet keihard uit over oorzaken van de toegenomen problemen. Ze noemen de coronalockdowns als oorzaak, en het belang dat ouders hechten aan een zo ‘hoog’ mogelijk advies – beide aannemelijk. Ik zie nog een oorzaak: het toegenomen gebruik van sociale media. Dit onderzoek geeft er alarmerende cijfers over. In 2021 heeft 41 procent van de meisjes (30 procent van de jongens) vrijwel de hele dag online contact. Bijna 40 procent zegt minder tijd te besteden aan school door smartphonegebruik. Het online pesten is toegenomen. In 2021 hebben voor het eerst meisjes meer last van hyperactiviteit en aandachtsproblemen dan jongens.

Alle reden tot verder onderzoek naar de relatie tussen sociale-mediagebruik en welbevinden. Door dat extra online leven is de competitie in uiterlijk en populariteit grimmig gegroeid. Voorgespiegelde idealen blijken onhaalbaar, het zelfbeeld daalt en het schoolwerk komt in de verdrukking. Daar zou ieder mens gierende stress van krijgen.