Sportieve senioren nemen deel aan de rollatorloop in het Olympisch Stadion. Beeld ANP

Brief van de dag

Nadat vorige kabinetten met veel elan het onderwijs, de zorg, de huizenmarkt en de cultuursector nagenoeg kapot wisten te krijgen, is nu de volgende machteloze groep aan de beurt: de AOW’ers zonder aanvullend pensioen.

Maar hier maakt de politiek een vergissing. Die oudjes hebben niets te verliezen. Die gaan zich invechten. Het Malieveld zal worden omgeploegd door duizenden rollators en de toegangswegen zijn wekenlang geblokkeerd door neergevallen oudjes.

De hemel zal openbreken en de donderende stem van vadertje Drees zal alle torentjes doen schudden: ‘Indexeren!’

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Wetten

In de analyse over de stikstofwetgeving staat een citaat dat veel verder reikt dan alleen deze problematiek. ‘De nieuwe minister voor stikstof, Christianne van der Wal, reageerde vrijdag onthutst op de NRC-onthullingen: ‘Als we heel oude vergunningen gaan afstoffen en die ruimte inzetten, doen we niets voor de natuur. Dat noem ik de randjes opzoeken. Die tijd is voorbij. Het moet juridisch wel kloppen.’

Dit is nu precies waar het vaak aan schort in dit land, het moet juist níet alleen juridisch kloppen. Niet alles wat mag, is ook wenselijk.

Zomaar wat andere voorbeelden uit deze zaterdageditie: de dubbele sandwich en spaarpot op zee in de fiscale trukendoos voor brievenbusfirma’s; het exporteren van hamsters naar Hong Kong; het opkopen van huizen waardoor normale kopers achter het net vissen en zowel de huizen- als huurprijzen worden opgedreven; de zwangere vrouw voorhouden dat de hele Moeders voor Moeders-keten niets dan liefdadigheid is. Het wordt tijd dat meer wordt gekeken naar de geest van de wet dan naar het dichten van alle mazen in die wet.

Frank Korpershoek, Nootdorp

Wolf

Het gaat goed met de wolf in de publieke opinie. De argumenten die Glenn Lelieveld aanhaalt om aan te tonen dat de wolf helemaal niet gevaarlijk is voor mensen en dat schade aan vee adequaat voorkomen kan worden, worden steevast van stal gehaald wanneer de discussie over het risico van de wolf weer dreigt op te laaien, zoals nu in het Europees Parlement.

Dat een kleine meerderheid van de Nederlanders positief staat tegenover de wolf en een aanzienlijk deel ook graag eens een wolf zou ontmoeten, verbaast me niet. Veel mensen hebben geen flauw idee dat de natuur niet alleen een belevingsplek is, zoals Natuurmonumenten wil doen geloven, maar dat de wolf ook gevaarlijk kan zijn voor mens of (huis)dier. Dat de kans om als mens of schaap door een hond te worden gebeten vele malen groter is doet daar niet aan af. Zeker, de wolf is een prachtig dier, maar wel met bloed aan zijn tanden.

Het is niet chique dat Lelieveld, die als ecoloog de schade en dreiging van de wolf niet aan den lijve hoeft te ondervinden, de schuld bij de slachtoffers legt, die hun kudde niet met wapperende linten en kuddebewakingshonden hebben weten te beschermen. Het is jammer dat de krant vervolgens bij Lelievelds eenzijdige en deels naïeve verhaal geen enkele kritische vraag weet te stellen.

Yolande de Kok, Den Haag

Pietje Bell

Pietje Bell was geen journalist, schrijft Arno Kantelberg (VK Magazine, 29/01). Wis en waarachtig was hij dat wel. Na een mislukt avontuur van een halve dag bij de firma Graanzak & Zonen begint Pietje Bell als jongste verslaggever van de Rotterdamse krant De Morgenpost (De vlegeljaren van Pietje Bell). Hij wordt al snel een Peter R. de Vries avant la lettre door undercover een juwelenroof te verslaan en op te lossen. Later wordt hij correspondent en misdaadverslaggever in Amerika (Pietje Bell in Amerika). Het is dus niet zo vreemd dat Kantelberg journalist een Pietje Bell-achtig bestaan leek. Pietje is zijn collega.

Harm Peter Smilde, Culemborg

Spotify

Het staat Neil Young vanzelfsprekend vrij om iemand te vertellen dat hij een mening heeft die hem niet aanstaat. Maar zijn gedachte, die helaas steeds ‘hipper’ lijkt te worden, dat de dráger van die mening de schuldige is, klopt niet. Noch Spotify, noch Facebook, noch Twitter, de Telegraaf of de Volkskrant zijn verantwoordelijk voor de meningen die er worden verkondigd. De media zijn geen scheidsrechter, die rol is voorbehouden aan wetenschappelijk onderzoek en aan een transparant debat.

Als Neil Young die antivaxer/podcaster Joe Rogan zou bestrijden met argumenten, zou hij een stoere vent zijn. Maar voor straf zijn muziek van Spotify afhalen, is net zo raar als het voor straf boycotten van BMW omdat die fabriek snelle vluchtauto’s voor bankrovers maakt.

Han Knols. Harmelen