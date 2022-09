Die hand van een meedogenloze agressor bleef onbesproken op de atoomknop liggen

Nu zouden we het krijgen hoor. We gingen vooruitkijken en ook nog eens ‘over de dijken heen’, kondigde CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma aan. ‘Poetin gedraagt zich als een meedogenloze agressor die niet zal stoppen’, zei hij. ‘Hij daagt de vrije wereld uit met zijn ene hand aan de gaskraan en zijn andere op de atoomknop.’

Dat moest tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toch wel iets zijn om even bij stil te staan? Maar daar was Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Er was nog een interruptie op het vorige punt. En daar was Joost Eerdmans, met een vraag over draagvlak voor asielzoekerscentra. Die hand op de atoomknop bleef onbesproken liggen.

Natuurlijk zijn er buitenlanddebatten in de Kamer over de oorlog. En de belangrijkste thema’s van deze beschouwingen – de energiecrisis en dreigende armoede – raakten eraan. Toch had het iets bevreemdends dat de nieuwe dramatische wending in de oorlog zelf, volgens premier Rutte ‘ook onze oorlog’, niet werd uitgebeend.

Het was toch echt vlák voor dit debat, dat Poetin niet alleen grootschalige mobilisatie aankondigde maar ons er ook aan herinnerde dat Rusland ‘verschillende middelen tot vernietiging heeft’ en dat het ‘wanneer de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zeker alle middelen zal gebruiken’. De toespraak werd alom erkend als een serieuzer nucleair dreigement dan tot dan toe geuit.

Voor de camera’s reageerde premier Rutte onbewogen. De speech was een teken van paniek en ‘wat hij zegt over nucleaire wapens laat ons redelijk Siberisch’, aldus Rutte. Hij ‘dacht niet’ dat Poetin in paniek juist levensgevaarlijk is, zoals een Haagse verslaggever hem vroeg, ‘want het is niet in het belang van Rusland om rare dingen te doen’.

Dat klinkt niet meteen logisch. Poetin doet al de hele tijd rare dingen die niet in Ruslands belang zijn. En bij het verantwoorden van de Nederlandse steun aan Oekraïne schildert Rutte Poetin juist ook zo af: ‘Rusland zal niet stoppen met Oekraïne. Daarmee raakt het onze veiligheid. Het raakt onze vrijheid (...). We kunnen niet toestaan dat Poetin alles vernietigt wat we in Europa na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd.’

Iemand als Rob de Wijk, specialist internationale betrekkingen, roept tegen iedereen die het horen wil dat er maar drie keuzes zijn: de steun aan Oekraïne stoppen, Oekraïne dwingen tot onderhandelen of serieus riskeren dat je in een kernoorlog terechtkomt.

Andere deskundigen hebben een minder dramatische uitleg. Al vroeg in de oorlog kondigde Poetin aan dat hij nucleaire wapens in hoogste staat van paraatheid liet brengen en dat is toen voor zover bekend bij woorden gebleven. Oekraïne heeft al aanvallen uitgevoerd in de door Rusland bezette Krim en op Russisch grondgebied en daar heeft Poetin ook niet nucleair op gereageerd. Én er zijn nog flink wat dreigende tussenstappen te bedenken voor het echt misgaat.

Daarbij, mocht het zover komen dat Rusland een relatief ‘klein’ kernwapen in Oekraïne gebruikt, dan is dat verschrikkelijk voor Oekraïners, maar staat een volledige kernoorlog niet vast. De Amerikaanse president Biden zei slechts dat er serieuze consequenties zouden zijn en dat Rusland ‘meer een paria zou worden dan het ooit geweest is’.

Bob Deen van Clingendael wijst op de officiële Russische doctrine voor kernwapens: Rusland denkt wel wat makkelijker over de inzet in een oorlog dan bijvoorbeeld de VS, maar het hecht ook juist aan het afschrikkingseffect en verwacht er geen wonderen van. Daar zei Deen dan wel weer achteraan dat Poetin die hele doctrine snel kan veranderen als hij wil. ‘Uiteindelijk is het toch een politiek en dus onvoorspelbaar besluit.’

Er zijn al Poetinduiders die vanwege die onvoorspelbaarheid de handdoek in de ring gooien. ‘Vraag me niet om iets te zeggen dat de moeite waard is over Poetins redeneringen’, verzuchtte Phillips O’ Brien onlangs, van de Schotse universiteit St Andrews, ‘want ik heb het voortdurend mis gehad over hem.’

Nu is dat een niveau van openheid dat je niet van een premier of minister van Buitenlandse Zaken kunt vragen. Maar toch. Rutte zegt dat hij ‘voornemens is om podia te zoeken’ om te ‘werken aan draagvlak’. Dat zou niet bij slogans moeten blijven. Er zijn serieuzere antwoorden nodig op in elk geval deze vragen: welke risico’s lopen we? Wat is deze oorlog ons waard? En wat is de beste inschatting die de regering heeft van de afloop?

Denkt Nederland dat Oekraïne echt kan winnen? Dat is wat ik hoop. Maar hoe ziet dat er dan uit? Verwachten we dat de sancties fabrieken zo lamleggen dat Rusland het moet opgeven? Is het toch hopen op een machtswissel in Moskou? En wordt Poetin dan niet vervangen door een havik die vindt dat er een paar schepjes bovenop moeten?

Met miljarden worden nu niet alleen Nederlanders geholpen die anders in de kou zitten, er wordt ook rust gekocht onder de bevolking, waardoor het oorlogsdebat iets voor een selecte groep blijft. Maar de energiecrisis is nog niet afgewend en goede kans dat we in een recessie raken. Vragen zullen dan alleen maar pregnanter worden en het moment komt dat de politiek meer en voor een groter publiek over de oorlog zal moeten praten dan afgelopen week.