Die grap met het plakje worst als ruimtefoto raakte kant noch wal: scepsis over wetenschap is er al in ruime mate

In de categorie guitige humor las ik een nieuwsbericht over een ondeugende Franse fysicus. De heer Étienne Klein, directeur van de Franse Commissie voor Alternatieve Energie en Atoomenergie, had een foto op Twitter geplaatst van de James Webb-telescoop. Dankzij dat formidabele apparaat kunnen we ons tegenwoordig vergapen aan de meest verbluffende plaatjes van het universum. Ditmaal betrof het een foto van de Proxima Centauri, de ster die zich het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt. In de begeleidende tekst verwonderde monsieur Klein zich over de ongelooflijke details die zichtbaar waren en verzuchtte hij: ‘Een nieuwe wereld wordt elke dag onthuld.’

Het was alleen geen foto van de Proxima Centauri, maar van een plakje worst. De fysicus had een stuk chorizo op een zwart vel neergelegd, daarvan een close-up gemaakt en dát plaatje de wereld in geslingerd. Achter deze jolige actie zat volgens de wetenschapper een wijze les: ‘Laten we leren om op onze hoede te zijn voor de berichten van gezaghebbende figuren en voor de spontane kracht van bepaalde beelden.’

Nu verdient een goede grap altijd erkenning, wat zouden we immers moeten in deze brute wereld als zelfs de lach wordt verdrukt, en ook is het geruststellend wanneer gezagsdragers over humor blijken te beschikken, aangezien zij daarmee het vermogen prijsgeven om verrassende gezichtspunten te waarderen, maar déze grap raakte kant noch wal. Het vertrouwen in de wetenschap is nou niet bepaald onwrikbaar gebleken. Wetenschappers moeten stevig opbieden tegen een lawine aan desinformatie en complotdenkers, dus het is allang niet meer nodig mensen op te roepen tot een sceptische houding.

Zelf heb ik me juist voorgenomen mínder sceptisch te zijn. Ik heb m’n aanleg helaas tegen me werken, maar daar laat ik me niet door ontmoedigen. Mijn plan is om het verouderingsproces te versnellen en geestelijk door te groeien naar de fase van een milde oma die geduldig alles gadeslaat, omdat ze allang weet dat de natuur der dingen in een eeuwige dans beweegt van opwaartse en neerwaartse krachten. Gezagdragers verdienen bewondering voor hun inzet om in dat grote geheel kleine stapjes te blijven zetten in de goede richting.

Als mevrouw Pelosi bijvoorbeeld een bezoek brengt aan Taiwan met de boodschap dat de wereld voor de keus staat tussen autocratie en democratie, denk ik vooral niet: ‘Eh... volgens mij kunnen we er nu even geen nieuw conflict bij hebben. En trouwens, meneer Biden is net bij Mohammad bin Salman langs geweest om onze morele waarden in de uitverkoop te zetten voor een paar extra vaten olie.’ Nee, die sceptische gedachte smijt ik direct het raam uit. Ik denk juist: ‘Wat een lef om China zo’n stevig signaal te geven en diplomatie zal, óók met despoten, vast effectiever zijn dan dat verheven vingertje van het zogenaamd superieure Westen.’ Waarderen in plaats van afbranden.

Die foto van dat plakje chorizo was trouwens verdomd goed gelukt. Ik had het helemaal niet erg gevonden om daar dromerig naar te blijven kijken in de veronderstelling dat het de knappe buurvrouw was van onze zon. Aan de andere kant: ik had nooit gedacht zoveel schoonheid te kunnen zien in een plakje worst.