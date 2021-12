In de Andere Tijden-special De Groningse geur van tabak wordt een klein monument opgericht voor het Groningse tabaksbedrijf Koninklijke Theodorus Niemeyer.

Dertig jaar geleden droeg melangeur en tabaksinkoper Riepko Toxopeus – een van de mooiste namen uit de omvangrijke Andere Tijden-geschiedenis – met trots uit dat hij voor het Groningse tabaksbedrijf Niemeyer werkte. Een goed pakje shag staat voor hem nog altijd gelijk aan een symfonie: het is elke keer weer een unieke mengelmoes van bijzondere ingrediënten. Wroeging over het werken in de tabaksindustrie heeft hij nooit gehad, want werken voor een bedrijf als Niemeyer was iets om mee te pronken op verjaardagen. Maar ook Toxopeus moet het uiteindelijk toegeven: tegenwoordig zou hij zijn zoon nooit meer een carrière in de tabaksindustrie toewensen.

In de Andere Tijden-special De Groningse geur van tabak wordt een klein monument opgericht voor het Groningse tabaksbedrijf Koninklijke Theodorus Niemeyer (altijd met een ‘Y’, voor de internationale merkbekendheid), dat in 2022 na tweehonderd jaar definitief de deuren sluit. Decennialang rolden er honderdduizenden pakjes shag en sigaretten van de lopende band, tot de vraag in de 21ste eeuw steeds verder afnam. Roken is allang niet meer stoer of gezellig.

Het contrast met de geschiedenis van het bedrijf kon niet groter. In de 20ste eeuw was roken nog de normaalste zaak van de wereld en maakten Rutger Hauer, Johnny Kraaijkamp en Jan Lammers vrolijk reclame voor de sigaret. Rechtszaken over mogelijk schadelijke gevolgen van roken verzandden vaak in technische woordspelletjes. Roken was gezellig, en als het al gevaarlijk was, had het bedrijf er niets mee te maken. Op archiefbeelden stelt een leidinggevende vanuit ‘de monsterkamer’ (de enige kamer waar beroepshalve gerookt móést worden) dat hij zelf ook nooit last heeft van een rokershoestje. Die goeie ouwe peuk krijgt met al die kneuterige archiefbeelden bij vlagen iets gezelligs. Het is alleen nog wachten tot Mad Men’s Don Draper zich komt melden als marketingmanager.

Andere Tijden special ‘De Groningse geur van tabak’, de fabriek in 1969. Beeld NTR

Niemeyer was veel meer dan een tabaksbedrijf, de onderneming bood werkgelegenheid in de Groningse regio, en speelde in die zin een cruciale rol in de integratie van de Molukse gemeenschap. Weegsters Betty Kakisina en Boya Tetelepta-Polnaja vertellen aanstekelijk over hoe dat ging. Er werd dagelijks luidkeels meegezongen met de radio, er waren uitjes naar de dierentuin en er werd minstens een keer per maand gebowld om de onderlinge verstandhoudingen goed te houden.

Maar het onvermijdelijke gevaar verdrong alle gezelligheid uiteindelijk toch naar de achtergrond. De strijd tegen gezondheidsonderzoeken, accijnsverhogingen en strengere regelgeving kon Niemeyer niet meer winnen. Een rookvrije generatie werd een breed gedragen maatschappelijk doel, en de productie van shag en sigaretten nam steeds verder af. De weegsters werden wegbezuinigd, marketing raakte uit den boze, en de ‘magie’ van een pakje shag maakte plaats voor lichte gêne. Niemeyer zou de maatschappelijke omwenteling nooit meer te boven komen.

Met het sluiten van de fabriek zal ook de kenmerkende tabaksgeur uit de stad verdwijnen. In een knus kamertje steekt Riepko Toxopeus nog maar een sjekkie aan. Zijn mondhoeken verraden een moment van kortstondige euforie. ‘Die jongens doen nog steeds een goede job.’ De aanblik krijgt bijna iets gezelligs.