Toen de omikronpiek voorbij was had ik moeite om het juichende ‘we mogen weer!’ te voelen. Opluchting laat zich niet afdwingen.

Toch veranderde er wel iets. Zo schudde ik een paar dagen geleden ineens weer iemand de hand, zomaar. Waarom deed ik dat? Misschien speelde er onbewust een drogreden mee: het is nu oorlog, dan zullen we wel klaar zijn met corona.

Die eerste vreemde hand in zo’n twee jaar voelde koud en zacht, een beetje als een kipfilet. Ik probeerde hem snel weer te vergeten.

Een dag later was ik misselijk. Geen idee of dat aan die hand lag, maar voor mijn geestesoog zweefde hij toch steeds langs.

Of … was ik misselijk omdat ik diezelfde dag ook in het zwembad was geweest, en er iemand met volle kracht met zijn hoofd tegen het mijne was gebotst?

Het viel niet te achterhalen, maar een ding stond vast: de oorzaak van het probleem was, zoals vaker, het menselijk contact.