Dickpics, 13-jarige meisjes en verkrachting, maar John de Mol wist van niks

Volgens sommigen was het het meest spraakmakende tv-moment van de afgelopen tien, zo niet twintig jaar. Waarmee het dus ook het meest spraakmakende moment van deze eeuw tot dusver was, want zonder tv is niets meer spraakmakend. Terwijl het niet eens televisie wás, maar een uitzending op het YouTube-kanaal van Tim Hofmans BOOS: de echte onthullingen, na een week van gespannen afwachten, over het ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van diverse BN’ers in het programma The Voice.

Het was, zeiden ze bij Hart van Nederland, de uitzending waarnaar ‘het hele land dagenlang heeft toegeleefd’. Dat was niets te veel gezegd: de affaire-TVOH had, al voordat Hofman met de getuigenissen van de slachtoffers kwam, heel Nederland in haar greep. Er was eigenlijk niets anders. De regeringsverklaring, de aankondiging dat de Russen nu écht Oekraïne binnen gaan vallen, Ihattaren naar Ajax, de boze burgemeesters en het coronabeleid: het werd allemaal ondergesneeuwd door Hofmans Vertellingen.

Om vier uur scherp zat ik klaar: dan kwam het programma online. Ik was benieuwd of er in de onthullingsgolf die sinds zaterdag over het land spoelde, alle gesprekken in de talkshows en elke kruimel nieuws in de kranten – vooral De Telegraaf weerde zich kranig met hartbrekende verhalen over Linda de Mol, zo te lezen het grootste slachtoffer – nog iets van de primeur was overgebleven.

Ik vond het opmerkelijk dat BNNVara niet was gezwicht voor de verleiding om het programma op primetime van internet naar de good old televisie te verhuizen om daar even een kijkcijferrecord te scoren – nu behield het ruim tachtig minuten lang de mate van online-ongepolijstheid die bij dit soort smeerlapperij past.

Hofman had het geheel prima in elkaar gezet. Het begon met het hoofdstuk ‘De bandleider’, Jeroen Rietbergen dus, de vriend van Linda de Mol en specialist dickpics. Daarna kwam ‘De ex-coach’, Marco Borsato, handtastelijk bij een 13-jarige kandidaat in The Voice Kids. Vervolgens ‘De coach’, Ali B. – aangeklaagd wegens verkrachting maar als verdachte vreemd genoeg opeens bekend als Ali Bouali.

Hofman had zoveel getuigenissen verzameld en die waren zo overtuigend, dat er uiteindelijk maar één conclusie overbleef: TVOH was jarenlang een jachtgebied voor geile mannetjes, die hun positie in het programma misbruikten om de talenten in bed te krijgen in plaats van zo goed mogelijk te laten zingen.

Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat wat je hoorde het topje van de ijsberg was en dat er de komende tijd meer onthullingen zullen volgen – en niet alleen over The Voice.

De hele week ging het erover waar John de Mol bleef met zijn reactie, de grote geest aan wie wij The Voice te danken hebben en die het format over de gehele wereld wist te slijten.

En daar zat-ie opeens, tegenover Tim Hofman.

John de Mol, de broer en de vader, had nooit iets in de gaten gehad, hoewel hij volgens eigen zeggen tijdens de opnamen negentig procent van de tijd aanwezig was in de studio. Hij had van één geval gehoord waarbij zijn zwager betrokken was en die had hij toen bijna op de bek geslagen. Verder niks, niente, John begreep zelf ook niet hoe dat kon.

En zo kwam er een definitief einde aan de mooie carrières van Marco Borsato en Ali B., die ooit samen het zo gevoelige Wat zou je doen zongen, en die nu dan eindelijk met het antwoord op die vraag zijn gekomen.