Dick Benschop: de schitterende loopbaan van een meester-netwerker

Dick Benschop (64) maakte donderdag bekend dat hij vertrekt als ceo van Royal Schiphol Group. Hij wil zijn bazen in de raad van commissarissen niet belemmeren door ‘de aandacht voor zijn persoon’ en bij het maken van een ‘nieuwe start’. De afgelopen maanden kreeg Benschop het zwaar te verduren door de lange wachtrijen op de luchthaven, problemen die hem ‘aan het hart gingen’. Het was de afgelopen week weer een puinhoop op Schiphol, Benschop weet het ook niet meer en acht het verstandiger het hazenpad te kiezen.

In NRC stond in juni een profiel van Benschop dat duidelijk maakte hoe de voormalige PvdA-politicus erin slaagde uiteindelijk topman van de luchthaven te worden: netwerken, netwerken en nog eens netwerken. Benschops hele loopbaan is gestoeld op ons-kent-ons en ons-helpt-ons. Hij was persoonlijk medewerker van voormalig premier Joop den Uyl, organiseerde na diens overlijden de jaarlijkse Den Uyl-lezing en breidde daarmee zijn netwerk uit, leerde PvdA-campagnestrateeg Jan van Ingen Schenau kennen, werkte voor Wim Kok, verwierf zich een baan als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok en was campagneleider bij de voor de PvdA desastreuze verkiezingen van 2002. Daarna was hij klaar met de politiek, belde met Shell-ceo Jeroen van der Veer, die hij nog kende van het klimaatakkoord van Kyoto, en trad in dienst bij de oliemultinational, waar hij het tot directeur van Shell Nederland schopte. Tussendoor was hij, op voorspraak van Van Ingen Schenau, nog even pr-man voor Schiphol, vooral vanwege zijn goede Haagse contacten. In 2018 werd hij via Louise Gunning (ook PvdA, de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol) de baas van de luchthaven.

Een mooie carrière, die voorlopig eindigde waar hij was begonnen: Jeroen van Bergeijk moest nog geboren worden toen Benschop als student geschiedenis al undercover ging als bagagesjouwer. Een carrière ook zonder noemenswaardige hoogtepunten, of het moest de succesvolle lobby zijn waarmee Shellbaas Benschop er in 2013 voor zorgde dat minister Kamp de aanbevelingen van het Staatstoezicht op de Mijnen om de gasproductie drastisch terug te schroeven terzijde legde.

Benschop is een man die zich dankzij zijn politieke contacten omhoog werkte, juist omdat hij over zulke goede politieke contacten beschikte.

Toen hij Schiphol-ceo werd begon hij meteen de maatschappelijke weerstand tegen de luchthaven zorgvuldig weg te masseren. Er moest meer oog komen voor duurzaamheid en minder groei. Hij zette daarom in, verklaarde Benschop met een stalen gezicht, op ‘gematigde groei’. Daarmee stelde hij de luchtvaartlobby gerust, gematigde groei is ook groei en gematigd is ook maar relatief. De status quo als streven onder het mom van verandering.

Tot het kabinet in juni verordonneerde dat Schiphol niet meer mocht groeien, maar moest inzetten op krimp. Daarop haalde Benschop een joker uit de mouw: recentelijk kwam Schiphol met plannen voor een nieuwe terminal (een ‘luchthavenpassagiersterminalcomplex’ – een woord om iedereen in verwarring te brengen) en uitbreiding van een bestaand luchthavenpassagiersterminalcomplex: tien miljoen passagiers per jaar extra.

Geen punt, zei Benschop, krimp en groei konden prima worden gecombineerd doordat vliegtuigen steeds groter en tevens zuiniger en schoner zullen worden; de geruststellende fabeltjes waarmee zijn voorgangers de boel al jaren voor de gek hebben gehouden.

Nu is hij vastgelopen op het personeelstekort: even vergeten dat hij daar iets aan had moeten doen toen het nog kon, bijvoorbeeld door beter te gaan betalen.

Maar goed, Benschop komt wel weer aan de bak. Benieuwd wie hij nu weer gaat bellen.