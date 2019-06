Deze week moet het wéér worden gezegd: een WK in Qatar is een perversiteit

De hoogste geledingen van het internationale voetbal waren nog niet geheel verziekt en gecorrumpeerd toen ik op een ochtend in november samen met voetbalvrienden de bus naar Parijs nam, voor de wedstrijd Frankrijk-Nederland. Het was 1981 en om de kansen op plaatsing voor het WK in Spanje niet te verspelen, moest Oranje in het Parc des Princes winnen of gelijkspelen.

Het ging mis toen de nummer 10 van Frankrijk een vrije trap benutte – die vrije trap met Ruud Krol op de doellijn en de doelman, Hans van Breukelen, die tevergeefs naar de hoek dook. De man die scoorde was de beste voetballer van zijn generatie, Michel Platini, een elegante spelverdeler die zijn shirt over de broek droeg. Als er dan toch een Fransman moest scoren dan hij maar.

Een voorbeeld is hij allang niet meer. Deze week werd Platini in het Franse Nanterre verhoord over de toewijzing van het WK in 2022 aan Qatar. Platini was destijds, in 2010, voorzitter van de Europese bond, de Uefa. Justitie in Frankrijk stelt een onderzoek in naar corruptie en andere vormen van criminaliteit, gerelateerd aan het WK in Qatar.

Algemeen wordt aangenomen dat Platini zich heeft laten omkopen. Cruciaal is een lunch op 23 november 2010 in het Élysée-paleis. Platini, de emir van Qatar en president Sarkozy zouden tussen de liflafjes door hebben bekokstoofd dat de oliestaat het WK zou mogen organiseren. De Fransen werden er uitvoerig voor beloond en de zoon van Platini kreeg een prettige baan in Qatar.

Het is weer eens tijd om te zeggen dat een wereldkampioenschap in Qatar het grootste sportschandaal uit de geschiedenis is, nu al, drie jaar voor de eerste wedstrijd. De Fifa, de wereldvoetbalbond, is moreel bankroet. Van de 24 leden van het uitvoerend comité van de Fifa die in 2010 het WK aan Qatar toewezen, zijn er inmiddels 16 veroordeeld of geschorst wegens corruptie. Zo’n beetje iedereen aan de top heeft ethische codes geschonden om een landje te bevoordelen dat de onmetelijke rijkdom gebruikt om het voetbal te kapen en slaven gebruikt om de stadions voor het WK te bouwen.

Eerder deze maand was op de Duitse zender WDR een reportage te zien uit Qatar. Journalist Benjamin Best bracht aan het licht dat de omstandigheden voor de buitenlandse arbeiders ondanks toezeggingen nauwelijks zijn verbeterd. Het zijn er twee miljoen trouwens, het merendeel Aziaten.

Veel Nepalese arbeiders bleken al acht maanden op hun salaris te wachten. Ze worden mishandeld en kunnen, omdat hun paspoorten zijn ingenomen, geen kant op. Zieke arbeiders worden gedwongen tot werk. De huisvesting is miserabel. Talloze bouwvakkers zijn bezweken aan de hitte. Het aantal Nepalese doden dit jaar: 111. Het aantal doden uit Nepal sinds 2009: 1.426.

Maar daar hoor je dus weinig over. Een documentaire, een stuk in een krant, meestal een Engelse, daar blijft het bij. Het voetbal kijkt de andere kant op. Toen Ajax in 2015 een trainingskamp in Qatar belegde en er wat kritische stukjes verschenen over de vele arbeiders die tijdens de bouw van stadions dood neervielen, zei Ronald de Boer dat hij het jammer vond dat er een ‘bepaald beeld’ van het land werd geschetst. De Boer had het namelijk altijd erg naar zijn zin gehad in Qatar.

In de reportage van de WDR kwam Fifa-voorzitter Gianni Infantino ook even aan het woord. Hij zei dat de erfenis van het WK in Qatar uiterst waardevol zal zijn, vooral in sociaal opzicht. Intussen gingen er op een bouwplaats in Doha weer een paar slaven uit Nepal dood.

Een WK in Qatar is een perversiteit, een uitwas van een verziekte cultuur waarin het alleen nog draait om financieel gewin en macht. Het voetbal moet zich kapot schamen. Misschien kan de KNVB eens in actie komen?