Deze studenten is wijsgemaakt dat succes een keuze is en falen je eigen schuld

Zondag is het veertig jaar geleden dat we met 400 duizend mensen op het Museumplein in Amsterdam stonden, om te demonstreren tegen de kruisraketten. Het voelt als gisteren en tegelijk als de oertijd, de ontijd. No Future, die massieve gedachte overheerste in de sombere, getergde hoofden van veel demonstranten. Er stonden ook brave linkse gezinnetjes tussen, maar het waren vooral jongeren met hanenkammen, een veiligheidsspeld door een oor of een rat op hun schouder. Illusieloos. Die bom zou toch wel vallen. We gingen eraan.

Plichtmatig liep ik mee, doodsbang geplet te worden. Ik was 25 en niet illusieloos. Ik had evenmin een hanenkam. Ik had net een echte baan, aan de School voor de Journalistiek, woonde met mijn leuke vriend en schreef voor een krant. Punkmuziek vond ik wel aardig, maar hoorde niet bij mij. Ik was te jong voor provo geweest en nu te oud voor punker.

Mijn studenten, meest kinderen uit beschermde milieus, pasten wel in hun tijd; ze hadden paars stekelhaar en woest beschilderde gezichten; ze oefenden zich in permanent boos kijken en doemdenken. Ze kregen toch nooit een baan, en waarom zouden ze ook? De journalistiek was verrot. Hun puppyvet en kinderwangen contrasteerden aandoenlijk met hun vervaarlijke teksten en soldatenkisten. Toch zouden deze studenten een toekomst hebben. Ik kwam ze vaak tegen op redacties. Ze hadden huizen en gezinnen en keken niet meer boos.

No Future – het schoot weer door me heen toen ik las over de deprimerende uitkomsten van het onderzoek van het Trimbos Instituut, de RIVM en de GGD naar de geestelijke gezondheid van studenten in coronatijd. Het lijkt onwaarschijnlijk: meer dan de helft van de ondervraagden heeft psychische klachten. Dat percentage kun je relativeren: wat zijn precies psychische klachten? Wie is niet soms somber of moedeloos? Twee andere uitkomsten vond ik zeer alarmerend: een kwart van de studenten – een kwart! - wenst weleens dood te zijn. Als je zulke gedachten hebt, gaat het echt niet goed. 12 procent heeft ernstige psychische problemen. Dat is veel verdriet en ongeluk.

Corona speelde mee. Niet naar college kunnen, het lusteloze gehang achter Zoom, de horeca dicht, huisfeestjes verboden, elkaar opzoeken onmogelijk door de avondklok (ten tijde van het onderzoek), dat alles maakte het studentenleven wel heel chagrijnig. Er restte weinig anders dan thuis gamen en blowen, wat velen deden, want het gebruik van middelen en de verslavingen namen toe.

Maar er waren vóór de coronatijd al zorgen, benadrukken de onderzoekers; corona heeft de nood zichtbaarder gemaakt. Opmerkelijk is dat het de studie zelf is die studenten somber stemt: de druk voldoende studiepunten te scoren, hoge cijfers te halen, op tijd af te studeren. En intussen aan je cv bouwen en stages lopen, want er zijn veel briljante mededingers. De studieschuld loopt hoog op, maar een baantje ernaast is slecht voor je studie.

Deze studenten scanderen niet No Future. Er is hun wijsgemaakt dat zij de toekomst in eigen hand hebben, dat succes een keuze is, een haalbaar doel – en falen dus je eigen schuld. Die gedachte is stressvol. Eenmaal afgestudeerd krijgen ze tijdelijke contracten en kunnen ze nergens wonen.

Meer studentenpsychologen, natuurlijk is dat nuttig. Belangrijker is dat we studenten niet langer klem zetten. Geef ze wat lucht. Studeren kan een stuk flexibeler, zonder de eisen te verlagen: door minder druk te zetten op snel afstuderen en een combinatie van werken en studeren mogelijk te maken. Door een eerlijke en clemente studiefinanciering. Ongelukkige jongeren zijn slecht voor de toekomst van de hele samenleving.