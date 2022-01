Deze Nederlandse missverkiezing is in handen van vrouwen

.. Beeld .

Cheslie Kryst won haar titel Miss USA in 2019, toen voor het eerst de vijf belangrijkste miss-titels in de wereld naar een vrouw van kleur gingen. Zondag, exact tijdens een voorronde van de Miss Beauty of the Netherlands-verkiezing op de SS Rotterdam, het voormalige vlaggeschip van de Holland-Amerikalijn, maakte Cheslie Kryst een einde aan haar leven door in New York van een gebouw te springen.

Onbarmhartig toeval dat je niet zou durven verzinnen. Haar dood is ook pas maandag bekendgemaakt, in Rotterdam hangt zondag dus nog de ernstig-opgetogen ambitie in de lucht, die ging horen bij moderne missen zoals Kryst.

De Nederlandse missverkiezing is volledig in handen van vrouwen. Het bikinionderdeel is voorlopig vervallen: in verband met corona druppelen zo’n zeventig meisjes en jonge vrouwen een voor een binnen op het zonnedek, ze hebben daar vijf minuten om zich te presenteren en vragen te beantwoorden voor acht juryleden.

Op één jongeman na (een collega van de Mister-verkiezing) bestaat ook de jury helemaal uit vrouwen, onder wie Miss Teen 2021, Miss Intercontinental 2021 en Miss Beauty of the Netherlands 2021, ieder in vol ornaat met prinsessenjurk en tiara.

In de ochtend komen eerst de 15- tot 18-jarigen voor de titel ‘Miss Teen’ langs, daarna de 18-plussers voor Miss Beauty.

Jurylid: ‘Wat is een ideale miss?’

‘Iemand die zichzelf is’, antwoordt de 17-jarige vwo-leerling Fenna, in koningsblauwe feestjurk en zwarte hakjes.

Jurylid: ‘What message would you give?’ Iedereen krijgt een vraag in het Engels.

‘You need to be yourself’, zegt Emily, 17 jaar, havo, op hakken in een strak zwart minijurkje.

Missen met Milou Verhoeks (rechtsvoor) Beeld Margriet Oostveen

In alle toonaarden melden de kandidaten dat ‘jezelf zijn’ erg belangrijk is, terwijl ze wiebelen op stilettohakken, glimlachend hun buik inhouden en vertellen over hun topsport of ambitieuze universitaire studies. ‘Voor vriendinnen heb ik eigenlijk weinig tijd’, zegt Zoey van 17.

Toen Milou Verhoeks, zelf voormalig kandidaat, de licentie voor deze missverkiezing in 2007 overnam, leek het nog genoeg dat een miss een mooie, representatieve vrouw was. Er waren maar een stuk of zestig deelnemers. En haar moeder, directeur bij ROC Mondriaan in Den Haag, verklaarde Milou voor gek: hoezo een missverkiezing? Milou: ‘De feministen zijn natuurlijk ook een beetje tegen.’

Maar recht tegen de tijdgeest en de bijbehorende opvatting dat vrouwenlichamen geen objecten zijn, werden missverkiezingen weer populair. Dit jaar telt Miss Beauty of the Netherlands 4.000 deelnemers, die in twaalf voorronden per provincie strijden om een plaats in de finale. Wie daar in juli de tiara krijgt, mag door naar de internationale Miss Earth-verkiezing.

Bijna alle meisjes in Rotterdam zeggen dat ze meedoen ‘om als persoon te groeien’, terwijl ze dus ook ‘zichzelf blijven’ heel belangrijk vinden. Voordat Cheslie Kryst Miss USA werd, studeerde ze cum laude af. Ze was al een succesvol advocaat, sprak in de finale haar steun uit voor de MeToo-beweging en werd tv-presentatrice.

Een Nederlandse miss moet nu liefst ook slim en ambitieus zijn, en bovendien veel geld inzamelen voor arme gezinnen of een ander goed doel. ‘Veel meisjes halen lege flessen op’, zegt Milou. ‘Of ze bieden evenementjes aan via Instagram of TikTok. Een dansles, of een work-out.’ Vorig jaar haalden de kandidaten zo samen ruim 100 duizend euro op.

Dankzij sociale media hebben missen geen goedkeuring meer nodig van mainstream media of tv-producers (m). Sinds Milou de missverkiezing runt zijn er geen dubieuze juryleden meer, staat in het contract voor sponsoren en kandidaten dat ze geen een-op-een contact met elkaar mogen hebben, en is er een excell-bestand waarin de kandidaten precies kunnen controleren waarmee ze extra punten scoren, van ‘goed Engels spreken’ tot ‘adviezen opvolgen’ en ‘aardig zijn voor elkaar’.

Grijpgrage mannen maken nauwelijks meer kans. Onderdanigheid werd ingeruild voor ‘positiviteit’. Ook best wel een juk.

Een bizarre strikvraag aan de kandidaten in Rotterdam is deze: ‘Hoe zou je de wereld omschrijven aan een blind kind?’

‘Prachtig!’, antwoordt Anella van 17, vwo-leerling met Bosnische ouders, in een mintgroen broekpak. ‘Maar ook natuurlijk met superveel nadelen, zoals verkrachting en mishandeling.’

Vraagt een jurylid met tiara: ‘En vind je het belangrijk de nadelen te noemen?’