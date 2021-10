Vrienden van mij koken altijd lekkere, copieuze maaltijden. Toen ik ze vroeg waar ze hun inspiratie vandaan haalden, bekenden ze een beetje beschaamd dat veel van de website Libelle Lekker kwam. Dat is op zich niet schaamtevol, maar deze mensen verkeren in Ottolenghi-kringen, dan gelden er andere regels.

Ze kwamen met het volgende verhaal om hun keuze voor Libelle Lekker kracht bij te zetten. Op een keer hadden ze Indiaas brood, naan, gemaakt en dit voorgeschoteld aan een Indiase man. (Terzijde: hier zou ik dus nooit aan beginnen, een nationaal gerecht koken voor iemand met diezelfde nationaliteit, maar dat is blijkbaar het soort lef dat je krijgt onder invloed van Libelle Lekker.) De man was bijzonder enthousiast en vertelde erover aan zijn moeder in New Delhi. ‘Welk recept hebben ze gebruikt?’, vroeg de moeder.

Lang verhaal kort: er is nu een moeder in New Delhi die haar naan alleen nog maar klaarmaakt volgens het recept van Libelle Lekker.