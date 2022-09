Deze man wilde ongezien blijven. Maar de beelden die er tóch van hem werden gemaakt, bleken zijn redding

Beeld uit de documentaire ‘Corumbiara: They Shoot Indians, Don’t They?’ van filmmaker en antropoloog Vincent Carelli.

Beetje vaag plaatje hierboven, dat klopt. Maar van deze man bestaan geen goed gelijkende portretfoto’s. Hij poseerde tijdens zijn leven nooit voor de schoolfotograaf. Hij liet zich niet vereeuwigen op zijn huwelijk – zo hij al ooit trouwde. Er zijn geen foto’s van hem op zijn eerste werkdag, geen paspoortprentjes of huis-tuin-en keukenkiekjes. De man had geen sociale media-accounts, hij maakte geen selfies. Hij bezat ongetwijfeld niet eens een telefoon.

De enige beelden waarop hij te zien is, zijn afkomstig uit een documentaire uit 2009. Daarnaast is er nog een youtubefilmpje uit 2018 waarin hij in het Braziliaanse oerwoud een boom kapt. Dat is het. Dat is het enige bewijs dat de man er was, in de ogen althans van de moderne mens, die ‘bestaan’ heeft gekoppeld aan de hoeveelheid (online) beeld waarmee het leven tegenwoordig wordt gestut. Gelukkig was het net genoeg om ervoor te zorgen dat hij mocht blijven leven op de plek waar hij 26 jaar in zijn eentje rondzwierf en waar hij vorige week op 60-jarige leeftijd een natuurlijke dood stierf.

De ‘man van de holen’

Het overlijden van de ‘man van de holen’, zoals hij, het laatste lid van een inheemse Amazone-stam, werd genoemd vanwege de diepe kuilen die hij in zijn leefomgeving groef, was wereldnieuws. Elk bericht was voorzien van hetzelfde beeldmateriaal: stills uit de film Corumbiara: They Shoot Indians, Don’t They? van filmmaker/antropoloog Vincent Carelli (integraal te vinden op internet) en het youtubefilmpje, gemaakt door leden van Funai, een Braziliaanse organisatie ter bescherming van inheemse volkeren.

Omdat er dus simpelweg niet meer beeld ís. Maar ook omdat het juist deze vage, bewogen beelden zijn die de man én zijn leefgebied de afgelopen jaren letterlijk bestaansrecht gaven.

In Corumbiara maakt Carelli dat pijnlijk duidelijk. Zijn twee uur durende documentaire over de zoektocht naar de leden van een inheems volk dat bijna geheel werd uitgeroeid omdat hun territorium moest wijken voor boerenplantages, slaat halverwege om. De antropologische blik, gericht op de gebruiken, de kleding en de wonderlijk zangerige taal van de inheemsen, maakt plaats voor een activistische. Er blijkt nóg iemand te wonen in een ander gedeelte van het bos, waar de Braziliaanse boeren hun zinnen op hebben gezet, iemand die alleen ‘zichtbaar’ is door de hutten die hij achterlaat en de holen die hij graaft.

Voyeurisme en ongemak

Dat telt niet, vinden de boeren. Ze willen bewijs: de bewoner op beeld, anders walsen ze het oerwoud plat. Carelli en een ploeg van Funai zien het vervolgens als hun missie om de vermoedelijke man vast te leggen en zijn bestaan te verifiëren, zodat zijn huis niet zal worden gekapt en platgebrand. Dat betekent wel – en dat is tegelijkertijd de grote kracht én het grote ongemak van de documentaire – dat Carelli beeld moet schieten van iemand die niet door de camera wil worden gevangen, maar daarvan wel afhankelijk is geworden.

Wanneer ze hem eindelijk hebben gevonden, richt de man zijn speer op Carelli en zijn camera, die hij ziet als bedreiging. ‘Ironisch genoeg is het juist de camera die hem juridisch zichtbaar maakt,’ zegt de antropoloog, die later vertelt hoe opgelaten hij zich voelde vanwege het ‘geweld’ waarmee hij de inheemse man opjaagde, alsof-ie op safari was. Toch zorgde de film er mede voor dat de ‘man van de holen’ tot aan zijn dood in het bos kon blijven.

Kijkend naar de stills uit Corumbiara voel ik hetzelfde. Ongemak vanwege mijn voyeurisme, maar ook tevredenheid. De man is gezien, zijn bestaan is niet onopgemerkt gebleven, het bos is blijven staan. Daarom wil ik nu toch graag weten of de man niet stiekem een paar onzichtbare familieleden heeft. En of die ondanks zichzelf bereid zijn te poseren voor een groepsfoto.