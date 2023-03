Deze laat Edith Schippers even aan zich voorbijgaan

Iemand die ik graag mag, legde me uit hoe zij uitnodigingen afslaat voor gelegenheden waar ze geen zin in heeft, zonder daadwerkelijk te zeggen dat ze er geen zin in heeft, want dat wordt als bot ervaren. Het zat ’m in de formulering. Die luidt: Deze laat ik even aan me voorbijgaan. Top. De zin suggereert een afgewogen keus. De kracht zit ’m in ‘deze’, een woord dat suggereert dat er na ‘deze’ vast vlug een ‘die’ zal komen die je dan niet aan je voorbij zult laten gaan. Ook belangrijk: het terloops uitgesproken ‘even’, dat de bittere pil van de afwijzing verguldt, zonder beloftes over een eventuele volgende keer.

Politici laten met plezier dingen aan zich voorbijgaan. Ingewikkelde dingen vooral. Toen Mark Rutte vorige week de vraag kreeg wat het hamervormige rapport waarmee de enquêtecommissie van de gasboringen zijn beleid op dat terrein tot schroot sloeg voor hem en zijn toekomst betekende, gaf hij geen antwoord. Het ging nu even niet om hem. In Ruttes Bermudadriehoek van bescheidenheid, handigheid en lafheid verdwijnt vroeg of laat iedere zin om hem voor wat dan ook verantwoordelijk te houden.

Zondagochtend zat Edith Schippers namens de VVD in één van Rick Niemans kolossale wegzakfauteuils, voor een eerste verkiezingsdebat. Airtime laat geen enkele politicus ooit aan zich voorbijgaan, zo kort voor de verkiezingen. Alle deelnemers hadden stellingen meegebracht. Op die stellingen kon worden gereageerd door een rood of een groen lampje aan te zetten.

Bij een stelling over stikstof verschoot Schippers’ lampje niet van kleur, zij vond de stelling ‘te polariserend’. Een beetje de boeren ‘bashen’, nee, daar deed ze niet aan mee, dank u beleefd. Ondanks aandringen van de gastheer liet ze deze even aan zich voorbijgaan. Volgende stelling dan maar, uit de koker van de PVV: ’Minder asielzoekers, meer koopkracht’. Want waarom moeilijk doen als het ook misleidend en xenofoob kan? PVV-Lijsttrekker Marjolein Faber mocht nog een minuutje vrij briesen over Afghaanse gelukszoekers en ‘onze mensen’ die in de kou zitten, want als het op kwaadaardigheden aankomt, kennen ‘grenzen dicht’-roepers geen grenzen.

En hé, kijk, daar sprong het lampje van Schippers op groen. Een koppeling tussen meer koopkracht en minder asielzoekers, tuurlijk, kom maar door. Iemand moest in de tussentijd stiekem haar particuliere polarisatie-alarm onklaar hebben gemaakt. Schippers keek erbij als een hosselaar die op Marktplaats adverteert met een kingsize Auping en hoopt dat potentiële kopers niet door hebben dat ze een doorgezakte twijfelaar levert.

Ja, meer koopkracht, daar was ze voor. Wie niet. En de asielinstroom moest ook dringend naar beneden, dus: vandaar het groene lampje. Maar voor de rest ging ze zich volstrekt niet mee met hoe de PVV het allemaal bedoelde, nee nee, ben je mal. Puur toeval.

Ergens is iets onherstelbaar kapot. In de VVD, en meer nog: in Nederland. Iets wat maakt dat ieder kritisch zinnetje over boeren op een gouden schaaltje gewogen wordt, en dat je wanhopige mensen die in wrakke boten nauwelijks voorstelbare ellende ontvluchten, in de wetenschap dat ze vlak voor de Italiaanse kust kunnen verdrinken, zoals maandag tientallen van hen overkwam, met een elegant omweggetje min of meer alles in de schoenen kunt schuiven. Het is niet omdat je het niet helemaal zo bedoelt dat het niet precies zo kan overkomen.

‘We kunnen het niet aan’, zei Schippers over de verwachte aantallen nieuwe asielzoekers.

Oftewel: deze laten we even aan ons voorbijgaan.