Deze klucht in Kroatië leert hoezeer ‘wij’ als Europa het verschil kunnen maken

Natuurlijk is de zon de voornaamste reden om naar Dalmatië te gaan. Maar de belangrijkste reden om terug te blijven komen is dat de tijd lijkt stil te staan. En de verhalen. Dat hier in Hvar het oudste theater van Europa staat, in 1612 geopend als een verdieping boven het Arsenaal, lijkt geen toeval. Alle lokale verhalen die je hier hoort lijken verzonnen en in iedereen lijkt een acteur te schuilen.

Tijdens de lunch met vrienden gaat alles over tafel. Verbazing bijvoorbeeld, over de reactie van Servië op de oorlog in Oekraïne. Ze dachten net dat de polarisatie uit de Joegoslaviëtijd definitief voorbij was, en wilden die Serviërs niet óók bij de EU? Maar ook miskenning, want waarom noemen wij uit het Noorden de Oekraïne-oorlog de ‘eerste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog’? Was de Joegoslavië-oorlog soms niet erg genoeg om te beklijven? Als ik opper dat dat een burgeroorlog was en geen invasie, moet ik bijna vluchten.

Gelukkig zijn er voldoende lokale schandalen om het gezellig mee te houden. Zo is daar het verhaal van Toni Beroš, kapitein op een toeristenboot uit Stari Grad, die in een balorige bui Kamervoorzitter Gordan Jandroković besloot te bellen om hem te feliciteren met Internationale Vrouwendag. ‘Gefeliciteerd meneer Njonjo’, zo begroette hij het politieke kopstuk aan de telefoon. De politicus ontstak in woede en schold de man verrot. ‘Njonjo’ betekent namelijk zoiets als mietje, pussy, een bijnaam die Jandroković schijnbaar vaker opgeplakt kreeg, zelfs door president Milanović.

Daar bleef het niet bij. Een paar uur later kreeg Beroš van de politie een telefoontje dat hij de volgende ochtend naar het bureau moest komen. Een oudere dame uit Zagreb zou aangifte van bedreiging hebben gedaan. ‘Ik begreep er niets van. Het telefoontje met Jandroković werd helemaal niet genoemd’, vertelt hij in de lokale krant Jutarnji. In een gesprek van twee minuten wist hij de lokale bromsnor ervan te overtuigen dat hij zich niet bezig moet houden met de onzekerheid van politici, waarop de agent het er maar bij liet zitten. Jandroković beweerde niets met de zaak te maken te hebben – Beroš zou zijn verhoord op basis van door de geheime dienst afgeluisterde gesprekken.

Even verderop, in Zadar, raakten twee gepensioneerde mannen in grotere problemen toen zij de huidige premier Andrej Plenković een ‘baviaan’ noemden, die met ‘rotte eieren verwelkomd moet worden’. Het leidde zelfs tot een arrestatie en strafzaak, en de twee werden fascistische sympathieën en verwantschap met de antivaxbeweging toegeschreven. Mladen Custić, het type man dat je zittend op een bankje al meningen spuiend langs de gehele Middellandse Zee aantreft, reageerde verbijsterd in de krant Slobodna: ‘Ik ben een 72-jarige pensionado, die misschien één keer in zijn leven een parkeerboete niet heeft betaald, en nu ben ik staatsgevaarlijk? In wat voor land leven we, Noord-Korea?!’

De rechtbank van Zadar sprak de mannen vrij, onder verwijzing naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Al blijft onduidelijk wie opdracht gaf tot de arrestatie van de twee; ook in Kroatië moeten machthebbers tegenwoordig een dikke huid hebben. Naast dat Kroaten ongelooflijk creatief kunnen schelden, leert deze klucht hoezeer ‘wij’ als Europa het verschil kunnen maken bij zaken als de vrijheid van meningsuiting. Het zal nog wel even duren voordat corruptie en machtsmisbruik in Oost-Europa net zo uitzonderlijk worden als bij ons. Maar ik besef opeens weer heel goed waarom landen zo graag bij de EU willen horen. Én dat de tijd in Kroatië wel degelijk vooruitgaat.